Peste 6.000 de profesori din România au depăşit vârsta pensionării, dar continuă să meargă la cursuri. Cel ma vârstnic are 89 de ani! Ministrul Mihai Dimian spune că "vârsta este mai puţin importantă".

Cel mai bătrân profesor din România încă predă la 89 de ani. Ministrul Dimian: "Vârsta e mai puţin importantă" - ProfiMediaImages

Peste 4.750 de cadre didactice din învățământul preuniversitar din România aveau, în februarie 2026, vârsta de peste 65 de ani, potrivit datelor Ministerului Educaţiei şi Cercetării. Dacă sunt incluşi şi profesorii care au împlinit exact vârsta de 65 de ani, numărul ajunge la 6.187.

Ministrul Educaţiei, Mihai Dimian, spune că în ceea ce priveşte activitatea la catedră pregătirea şi pasiunea pentru disciplina predată sunt mai importante decât vârsta profesorului.

Mihai Dimian: "Vârsta este mai puţin importantă"

Întrebat dacă ar prefera ca la catedră să se afle un profesor titular de peste 70 de ani sau un tânăr absolvent, ministrul Educaţiei a pus accentul pe competenţa cadrului didactic.

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"Prefer persoana pregătită, bine pregătită. O persoană care să fie pasionată de acea disciplină. Vârsta este mai puţin importantă în acest moment", spune Mihai Dimian.

Ministrul a dat şi exemplul unor lideri politici care ocupă funcţii importante la vârste de peste 70 de ani, pentru a susţine ideea că vârsta nu reprezintă, în sine, un criteriu suficient pentru evaluarea capacităţii unei persoane.

Peste 200.000 profesori în sistemul preuniversitar

Datele Ministerului Educației arată că, în total, în sistemul preuniversitar sunt 200.845 cadre didactice.

Dintre acestea, 1.431 aveau exact vârsta de 65 ani, în timp ce alte 4.756 cadre didactice au depăsit această vârstă. Prin urmare, peste 6.000 profesori au trecut de 65 de ani.

La 1 septembrie 2026, vârsta legală de pensionare era de 62 de ani şi 7 luni pentru femei şi 65 ani pentru bărbaţi, cu îndeplinirea condițiilor privind stagiul de cotizare.

Profesorii titulari pot rămâne la catedră până la 70 ani

Legislaţia din Educației permite, în anumite condiţii şi la cerere, menţionerea profesorilor în activitate până la împlinirea vârstei de 70 de ani.

Potrivit datelor Ministerului Educației, în februarie 2026 existau 1.101 cadre didactice cu vârsta de peste 70 de ani. Dacă sunt incluşi şi profesorii care aveau exact 70 de ani, numărul ajungea la 1.475.

Cel mai vârstnic profesor din învățământul preuniversitar are chiar 89 de ani, conform datelor ministerului.

Aproape 44.000 profesori au cel puţin 55 ani

Îmbătrânirea corpului profesoral reprezintă o problemă care va deveni tot mai importantă în următorii ani. Aproape 44.000 cadre didactice, adică în jur de 22% dintre profesorii aflaţi în sistem, au cel puţin 55 de ani şi se apropie de vârsta pensionării în următorul deceniu.

În acest context, ministrul Dimian spune că deficitul de profesori trebuie analizat în funcţie de fiecare disciplină. Situaţii mai dificile există în special când vine vorba despre disciplinele tehnice.

Profesorii pensionari ar putea fi chemaţi la catedră

Mihai Dimian susţine că profesorii pensionari pot reprezenta o soluţie punctuală atunci când şcolile nu găsesc cadre didactice disponibile.

În astfel de situaţii, aceştia ar putea reveni la catedră în regim de plată cu ora, însă doar atunci când există o nevoie reală.

Datele privind vârsta profesorilor readuc astfel în discuţie atât problema menţinerii cadrelor experimentate în sistem, cât şi necesitatea atragerii unui număr suficient de profesori tineri pentru a asigura înlocuirea generaţiilor care se apropie de vârsta de pensionare.