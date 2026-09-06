Autoritățile pregătesc măsuri suplimentare pentru creșterea siguranţei elevilor în zona unităților de învățământ pentru anul şcolar 2026-2027. Ministerul Afacerilor Interne anunţă că Poliţia şi Jandarmeria îşi vor adapta prezenţa în funcţie de nivelul de risc identificat în fiecare comunitate.

Poliţişti, patrule canine şi jandarmi lângă fiecare şcoală. Noile măsuri MAI pentru anul şcolar 2026-2027 - Inquam Photos

Elevii din România încep cursurile luni, 7 septembrie 2026, potrivit calendarului oficial al anului şcolar.

Poliţişti şi jandarmi în apropierea şcolilor

Efectivele de Poliţie şi Jandarmerie vor fi mobilizate în jurul unităţilor de învăţământ, în special în zonele în care autorităţile au identificat riscuri mai mari pentru siguranţa elevilor.

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Prezenţa forţelor de ordine va fi stabilită în funcţie de particularităţile fiecărei comunităţi, astfel încât invervenţiile să fie adaptate situaţiilor locale.

Echipe canine pentru combaterea traficului de droguri în şcoli

Una dintre măsurile anunţate de MAI vizează dezvoltarea proiectului pilot în care sunt folosite echipe canine în zona unităților de învățământ.

Proiectul are ca obiectiv prevenirea şi combaterea consumului şi traficului de droguri în apropierea şcolilor. Potrivit MAI, programul urmează să fie extins în anul şcolar 2026-2027.

Siguranţa elevilor, prioritate la început de an şcolar

Măsurile anunţate vin în contexul începerii unui nou an şcolar, când zonele din jurul şcolilor devin mai aglomerate, iar autoritățile urmăresc prevenirea incidentelor şi menținerea unui climat mai sigur pentru elevi şi profesori.

MAI mai transmite că intervenţia structurilor din subordine, fie că vorbim despre Poliţie sau Jandarmerie, va fi adaptată riscurilor existente la nivelul fiecărei comunităţi în parte.