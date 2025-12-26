10 răniţi într-un accident rutier la Constanţa. Printre victime, 4 copii. Un adult a fost intubat

Zece persoane au fost rănite, vineri, într-un accident rutier produs în județul Constanța, după ce două autoturisme s-au ciocnit pe DN2A, la intersecția cu DJ223. Una dintre victime este inconștientă și intubată, suferind un traumatism cranian grav. La fața locului au intervenit mai multe echipaje de pompieri și elicopterul SMURD.

Reprezentanții Serviciului de Ambulanță Județean Constanța au precizat că, din cele zece persoane rănite, nouă sunt conștiente. Dintre acestea, patru sunt copii cu vârste de 8 luni, 6 ani și 8 ani, iar restul sunt adulți. Toți cei zece răniți au fost transportați la Spitalul Județean Constanța.

10 răniţi în accident, printre care 4 copii cu vârste între 8 luni şi 8 ani

Accidentul a avut loc între două autoturisme, unul dintre ele fiind un Mercedes-Benz S Maybach. În autoturism se aflau, conform unor surse, un cuplu de medici, inclusiv un doctor cardiolog la CFR și soția sa, de asemenea medic.

La locul accidentului s-au deplasat pompieri de la Stația Hârșova cu o autospecială de stingere cu apă și spumă și un echipaj SMURD B, Detasamentul Medgidia cu o autospecială de transport victime multiple și un echipaj SMURD B, o ambulanță tip B a Serviciului Județean de Ambulanță și elicopterul SMURD. Inițial, polițiștii au raportat că în accident erau implicate șapte persoane, dintre care una inconștientă și încarcerată.

Autoritățile continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate circumstanțele producerii accidentului.

