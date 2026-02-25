Ancheta în cazul celor doi copii care au intrat în moarte cerebrală după ce au fost trataţi la spitalul din Constanța se extinde. 11 medici anchetați, inclusiv președintele Colegiului Medicilor din Constanța, iar procurorii de la Bucureşti s-au sesizat din oficiu şi au deschis o anchetă penală in rem pentru ucidere din culpă. Părinţii celor doi copii, un băieţel de 2 ani şi jumătate şi o fetiţă de 6 ani, îi acuză pe doctori de nepăsare şi spun dacă ar fi acţionat la timp, ar fi putut să le dea o şansă de supravieţuire.

"S-a aflat că există şi edem cerebral şi era ireversibil, iar şansele de supravieţuire sunt spre zero şi un pneumotorax drept. De ce nu s-a făcut la Constanța şi nu s-a văzut la Constanţa şi s-a văzut aici, când nu s-a mai putut face nimic", a declarat tatăl lui Denis.

"Să plătească pentru aceşti doi copii nevinovaţi. Cu acelaşi diagnostic, edem cerebral amândoi, moarte cerebrală amândoi, din acelaşi spital", spunea mama Ancăi.

Două familii, acelaşi destin tragic. Denis şi Anca au intrat în moarte cerebrală după ce au fost trataţi la Spitalul Judeţean din Constanţa. Băieţelul, de 2 ani şi jumătate a ajuns la spital cu dureri abdominale, fetiţa de 6 ani, pentru o banală apendicită. Amândoi au fost transferaţi la un spital din Capitală, dar era prea târziu. Denis a murit pe 17 ianuarie, iar Anca, săptămâna trecută. 11 medici sunt acum anchetaţi de Colegiul Medicilor din Constanţa. Anchetat este şi șeful Colegiului Medicilor din judeţ care a fost de gardă în ziua în care Denis a fost transferat la Bucureşti. Pentru el, verificarea va fi făcută de structura superioară, de la Bucureşti. În paralel o comisie de la Ministerul Sănătăţii face propria anchetă.

Val de anchete după moartea a doi copii

"Termenul de anchetă este de 6 luni şi de multe ori este chiar depăşit din diverse motive pentru că se cer opinii de specialitate, de la comisii de specialitate și nu întotdeauna colegii ne livrează răspunsurile în timp util", a declarat Daniel Dumbravă, președintele Colegiului Medicilor din Constanța.

"Din ce am văzut ce lista aceea, efectiv toți medicii care și-au pus parafa pe actele medicale de aici de la Constanta sunt intraţi în anchetă. Trebuie să se vadă unde s-a greșit. Nu zic că toți, dar undeva s-a greșit", a declarat Valeriu Briceag, tatăl lui Denis.

Procurorii de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sector 1 au deschis dosar penal pentru ucidere din culpă în cazul lui Denis. Deocamdată se cercetează doar fapta și nu o anumită persoană.

"Stagnam pentru că toate instituțiile așsteaptă răspunsul de la corpul de control al Minsterului Sănătății care nu a sosit și care corp de control nu ne-a cerut niciun punct de vedere. Nimeni nu contactează şi nu discută cu părţile", a declarat avocata părinților lui Denis.

Părinţii lui Denis se pregătesc să-i facă băieţelului parastasul de 40 de zile. Faptul că nimeni nu i-a lămurit de ce a murit copilul lor îi apasă tot mai mult, cu fiecare zi care trece.

"Ancheta încă nu are niciun rezultat. Doar informaţii vagi, să vedem că totuşi, na', praf în ochi, să vedem noi că se face ceva, dar Rezultate concrete încă nu sunt sau răspunsuri la întrebările pe care tot ni le punem şi pe care le-am pus şi care au rămas momentan, fără răspuns", mai spune Valeriu Briceag, tatăl lui Denis.

Părinţii lui Denis spun că băieţelul ar fi fost operat cu întârziere după prezentarea la UPU, iar ulterior nu ar fi primit îngrijirea necesară în secţia ATI. A făcut septicemie şi insuficienţă multiplă de organe.

În cazul fetiţei de 6 ani operată de apendicită au apărut complicaţii grave imediat după intervenţie. Copila a intrat în stop cardiorespirator la 10 minute după şi a fost transferată la Bucureşti, în moarte cerebrală.

