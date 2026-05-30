Vacanţa în ţara noastră a unui israelian s-a încheiat pe patul de spital, după ce a vrut să hrănească un urs. Sălbăticiunile care umblă nestingherite pe străzi sunt un real pericol. În Braşov, de la începutul anului, a fost împuşcat deja al patrulea urs, obişnuit să se plimbe liniştit prin cartierele oraşului. Specialiştii spun că în pădurile din jurul municipiului sunt, în acest moment, de peste şapte ori mai mulți urşi decât ar trebui.

Turistul israelian în vârstă de 23 de ani nici nu a avut timp de reacţie atunci când sălbăticiunea s-a năpustit asupra lui. Bărbatul se afla în vacanţă pe Transfăgărăşan, în zona Arefu. Cel mai probabil a încercat să hrănească ursul şi a ajuns pe mâinile medicilor cu nu mai puţin de nouă înţepături în braţ. Şi nu vorbim despre un caz singular. Zilele trecute, un alt turist - bulgar, a fost dus de urgenţă la spital, după ce a fost şi el atacat de un urs.

Doi turişti atacaţi de urşi în doar câteva zile

Iar pentru a preveni o tragedie, autorităţile iau decizii drastice. Situaţia urşilor pretutindeni este deja o obişnuinţă şi în Braşov. Pe stradă, în parc, în curte sau între blocuri, oriunde, urşii umblă nestingheriți. Miercuri seară, în cartierul braşovean Noua, o sălbăticiune care a dat târcoale zile întregi zonei a fost eutanasiată de autorităţi, după ce s-a constat faptul că mai fusese capturată şi relocată anterior. La nici o zi distanţă, în alt cartier, aceeaşi situaţie. Disperaţi, oamenii au sunat în număr record la 112.

"Dispeceratul nostru a primit un număr de 26 de apeluri care au semnalat prezenţa animalelor periculoase", a declarat Luiza Dănilă, IJJ Braşov,

"Ne-am aşteptat să fugă în pădure, dar ce să vezi? Nici lucrul ăsta nu se întâmpla şi atunci am luat împreună cu echipa decizia de a-l recolta, de a-l împuşca", a precizat Dan Ghiţă, viceprimar Braşov.

Urs împuşcat lângă blocuri şi o grădiniţă

"Ultimul urs a fost împuşcat într-un cartier al municipiului Braşov, foarte aproape de multe blocuri de locuinţe şi de o grădiniţă. Autorităţile spun că şi-au asumat să apese pe trăgaci doar în momentul în care animalul s-a apropiat suficient de mult de liziera pădurii, iar linia de ochire a armei a fost sigură", transmite Claudiu Loghin, reporter Observator.

Sigur însă nu este pentru oamenii care trăiesc cu teama că oricând pot da nas în nas cu sălbăticiunile.

"O dată, de două ori pe săptămână vine. Nu pot să mă duc după apă, nu pot să ies la plimbare din cauza ursului", a explicat o localnică.

"La 2-3 zile e pe aici şi acolo şi aici după centrală şi la colţ vine mereu", a adăugat altă persoană.

La ultimul recensământ, în ţara noastră trăiau aproape 13.000 de urşi.

