Ceremonie impresionantă la Catedrala Patriarhală, acolo unde 16 femei au fost canonizate şi au intrat în calendarul sfinţilor. La slujba de liturghie a participat şi Patriarhul Daniel. Mii de credincioşi au venit în dealul mitropliei să se roage la noile icoane sfinte şi să se închine la moaştele Sfântului Dimitrie cel Nou şi ale Sfinţilor Împăraţi Constantin şi Elena.

Credincioși din toată țara au fost martorii unui eveniment unic la Catedrala Patriarhală.

Este un moment istoric. 16 femei au fost canonizate. Printre sfinte sunt foste soții de domnitori care și-au dedicat viața credinței. De acum, toate vor avea un loc în calendarul ortodox și pe mozaicul Catedralei Naționale.

"Ele şi-au sfinţit viaţa prin smerenie şi dragoste de aproape, prin credinţa lor puternică şi curajul mărturisitor.", spune Patriarhul Daniel.

După slujba de liturghie, icoanele celor 16 sfinte au fost scoase în faţa Catedralei, iar credincioşii s-au putut ruga şi închina la ele.

"Este un moment impresionant pentru că aceste sfinte ne aduc aminte probabil şi de mamele noastre. E fără cuvinte, vă spun sincer pentru că am fost şi anul trecut şi am simţit aşa ceva cu totul şi cu totul deosebit.", spune un credincios.

"În contextul social actual în care întâlnim tot mai multe cazuri de violenţă domestică, în care există această realitate cruntă a femicidului, canonizarea celor 16 sfinte femei românce reprezintă un exemplu de speranţă.", precizează Adrian Agachi, purtător de cuvânt al Bisericii Ortodoxe Române.

În curtea catedralei au fost scoase, pe lângă icoane, şi moaştele Sfântului Dimitrie cel Nou, ale Sfinţilor Împăraţi Constantin şi Elena, ale Sfântului Ierarh Nectarie de la Eghina, precum şi cele ale Sfintei Mari Muceniţe Ecaterina, aduse de la Reşedinţa Patriarhală.

"Mă bucur foarte mult că am reuşit să ajung să asist la asemenea slujbă înălţătoare şi încerc să mă rog mai mult.", menţionează o altă credincioasă.

Fiecare dintre cele 16 sfinte are o data de cinstire în calendar, şi pentru fiecare în parte va avea loc şi o proclamare locală în bisericile în care au vieţuit.

Monahia Antonina Diaconu de la Mănăstirea Tismana este de astăzi Sfânta Cuvioasă Antonina de la Tismana, cu cinstire în data de 23 decembrie.

"Pentru noi, aici în Oltenia este o mare bucurie pentru că anul trecut am avut doi sfinţi canonizaţi, bucuria iată se prelungeşte şi anul acesta pentru că un nou sfânt ocrotitor al Olteniei va fi aşezat în calendarele noastre.", spune Marius Resceanu, preot.

La Iaşi, va fi cinstită Sfânta Mărturisitoare Blandina.

"Cea mai puternică mărturie pe care Sfânta Blandina a dat-o în ceea ce priveşte credinţa pe care ea o avea a fost la o întrebare pe care fiul ei, pe care nu îl mai văzuse de foarte mulţi ani, pentru că fusese închisă acolo în Siberia au spus aşa- mamă, ai trei zile să alegi, ori noi, ori Dumnezeul tău. Şi ea a răspuns - Nu am nevoie de trei zile ca să îl aleg pe Dumnezeu.", adaugă Bogdan Vlăduţ Brînză, preot.

Anul trecut au fost proclamaţi 16 sfinţi preoţi mărturisitori şi mari duhovnici din perioada comunismului.

