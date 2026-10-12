Record la cel mai mare pelerinaj ortodox din țară! Peste 133 de mii de oameni s-au închinat la racla cu moaștele Sfintei Parascheva în ultimele cinci zile. Credincioșii au stat și astăzi toată ziua la coadă, deși a plouat fără întrerupere, iar unii au avut de așteptat 16 ore.

Șirul credinței măsura la un moment dat cinci kilometri și jumătate.

"De la 5 dimineața a început să plouă în Iași și tot de atunci a început să crească și numărul oamenilor care se așezau la rând. Unii au venit pregătiți cu umbrele și pelerină, alții au venit total nepregătiți. Nici unii și nici ceilalți nu au renunțat însă la pelerinaj. Au mers cu răbdare până au ajuns la raclă să se închine", explică reporterul Observator Clara Mihociu.

Cei care nu aveau umbrele au primit daruri utile de la voluntari.

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"Acum plouă puțin, dar până acum a plouat tare și a fost nevoie. Nu am văzut până acum pe cineva să plece din cauza ploii", spune un voluntar.

"Atunci când plouă parcă simți altfel experiența asta când vii să te închini. Simți cu trup și suflet că mergi din greu să te închini", spune un credincios.

Petruța s-a înhămat la un drum de cinci ore dus-întors ca să se roage la moaștele Sfintei Parascheva de ziua ei. Nici oboseala, nici ploaia nu au descurajat-o.

"Azi fac 60 de ani. Când e prea ușor ni se urcă la cap, așa că o leacă de greutate ne face bine", spune Petruța.

16.000 de oameni la rând, în cel mai aglomerat moment

Peste 133.000 de credincioși s-au rugat la racla Sfintei Cuvioase Parascheva de la începutul pelerinajului. Iar astăzi, la rând erau cel puțin 16.000 de oameni în cel mai aglomerat moment.

"Faptul că și pe această vreme, pelerinii continuă să vină în număr foarte mare să se închine la Cuvioasa Parascheva ne arată nouă că este credință în popor", spune preotul Lucian Apopei.

Cei mai mulți pelerini sunt așteptați de mâine la Iași. Oamenii cred că miercuri, când este celebrată Sfânta Parascheva, puterile acesteia cresc.