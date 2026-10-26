Sărbătoare după sărbătoare. Creştinii îl celebrează astăzi pe sfântul Dumitru, iar mâine, pe sfântul Dimitrie, care este şi ocrotitorul Bucureştiului. Zeci de mii de oameni au stat cu orele la cozi pe dealul Patriarhiei ca să se închine la racle, iar pelerinajul va continua şi mâine. În paralel, peste 300 de mii de oamenii îşi serbează onomastica astăzi şi mâine.

Printre credincioşii care au urcat Dealul Mitropoliei ca să se roage la moaşte s-au amestecat Paula şi Crina. Mamă şi fiică au mers sute de kilometri ca să ajungă la Bucureşti în zi de sărbătoare.

"Noi venim din Maramureş şi am zis ca pentru această mare sărbătoare să purtăm portul nostru tradiţional românesc. Special pentru acest pelerinaj am venit. Merită efortul, este foarte frumos. Este pentru prima dată când venim", spun oamenii.

Credincioşii pot verifica timpul de aşteptare pe site-ul arhiepiscopiei

Mulţi pelerini au stat la coadă patru ore până să ajungă să se roage la raclele sfinţilor. Ei pot verifica timpul de aşteptare pe site-ul arhiepiscopiei. 70.000 de oameni au trecut până acum pe la racle, iar până la sfârşitul pelerinajului sunt aşteptaţi 100.000.

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Reporter: Pentru ce anume aţi venit să vă rugaţi?

Credincios: Pentru pace în sufletul meu pentru că ştiu că orice om care are pace poate răspândi pacea.

"Am venit să mă rog pentru îndeplinirea visurilor. E primul an când vin aici. Speranţă! Ne dorim speranţă şi să putem să fim sănătoşi noi şi familiile noastre. Mulţumire şi atât. Eu nu cer nimic, doar mulţumesc", spun oamenii.

"Ne-am organizat corespunzător cu peste 500 de voluntari din partea Arhiepiscopiei care au oferit sandvisuri, ceaiuri, sticle cu apă, tuturor pelerinilor", explică Adrian Agachi, purtător de cuvânt Patriarhia Română.

Şi mâine este zi mare. Va fi prăznuit Sfântul Dimitrie cel Nou, vestitorul iernii în credinţa populară.