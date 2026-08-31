De la Bucureşti la Bacău de azi, doar pe autostradă. În cursa contracronometru pentru banii din PNRR, încheiată oficial, s-au mai deschis încă 47 de kilometri din Autostrada Moldovei. Acum, şoferii ajung în aproximativ două ore şi jumătate din Capitală până în Moldova. Robinetul PNRR s-a închis, dar şantierele rămân. Sunt şi alte drumuri de mare viteză aşteptate de români şi promise de autorităţi până la finalul anului.

În acest moment s-a deschis circulaţia pe autostrada A7, între Adjud şi Bacău.

Persoană: Foarte bine! E un drum liber, un drum de viteză.

Reporter: Aţi ajuns primul aici, la rând, pentru deschidere.

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Persoană: Ştiam că se deschide la patru.

În ultima zi în care s-au mai putut deconta lucrări prin PNRR, autorităţile s-au grăbit să dea gata şi cei 47 de kilometri de drum de mare viteză dintre Adjud şi Bacău. Tronsonul înseamnă o gură de oxigen mai ales pentru şoferii care circulă frecvent între Bucureşti în Moldova. Şi am testat asta, cu puţin timp înainte de inaugurare.

Cu cât a scăzut timpul, pe autostradă

Trei ore şi 34 de minute în acest moment de la Bucureşti la Bacău în condiţiile actuale, înainte de deschiderea acestui lot al autostrăzii. Acest timp scade cu aproximativ 45 de minute după ce şoferii vor putea circula pe autostradă de la Adjud spre Bacău.

"E minunat, se merge foarte bine. Lejer, calm. Siguranţă", menţionează un şofer.

Reporter: Apropo de siguranţă, în comparaţie cu E85?

Şofer: Fără discuţie! Nu se compară. Reducem 2 ore, 2 ore jumătate până la Suceava.

"Mulţumiţi, o aşteptăm pe toată să se termine", spune o persoană.

Dar mai durează.

"Din cei 319 kilometri astăzi vor fi daţi 242 de kilometri în trafic, începând de la Ploieşti până la Bacău sud şi, cu ajutorul lui Dumnezeu, anul acesta încă sperăm să mai finalizăm încă 52 de kilometri", explică Mihai Felician Cerneștean, director în cadrul CNAIR.

Este nevoie acum de bani de la bugetul de stat

Au rămas în lucru, aşadar, 78 de kilometri, până la Paşcani. Aproape jumătate au pierdut finanţarea PNRR şi e nevoie acum de bani de la bugetul de stat.

"Şi celelalte loturi care au mai rămas vor fi finanţate şi vor fi asigurate să fie terminate fără niciun fel de problemă până anul viitor, că anul acesta nu se va reuşi să ajungem până la Paşcani", explică Mihai Felician Cerneștean, director în cadrul CNAIR .

Cei din transporturi spun că anul acesta sunt mari şanse să putem circula şi pe secţiunile Nădăşelu-Mihăieşti şi Mihăeşti-Zimbor de 30 de kilometri de pe Autostrada Transilvania, dar şi porţiunea dintre Suplacu de Barcău şi Chiribiş, lungă de 26 de kilometri, de pe acelaşi drum de mare viteză. Tot în 2026 aşteptăm deschiderea în întregime a Autostrăzii Zero, cea care înconjoară Capitala, odată cu inaugurarea ultimelor trei loturi de pe semi-inelul de nord, cu menţiunea că între Joiţa şi Corbeanca, dintre cei 17,5 kilometri vor fi gata până la final de an doar 9, potrivit informaţiilor Observator.

Vom circula până la final de an şi între Tigveni şi Curtea de Argeş, pe autostrada Sibiu-Piteşti. Gata va fi şi drumul expres de aproape 11 kilometri dintre Brăila şi Galaţi.