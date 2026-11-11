Actorul american Stacy Keach a murit la 85 de ani. Soţia a dezvăluit cauza decesului

Actorul american Stacy Keach, interpretul unor personaje precum detectivul Mike Hammer şi romancierul Ernest Hemingway, a murit marţi, la vârsta de 85 de ani, a anunţat soţia acestuia într-un comunicat transmis revistei Variety, informează Reuters.

Keach a murit în Polonia ''după o luptă lungă şi dificilă cu o afecţiune cardiacă gravă şi cu insuficienţa cardiacă'', a precizat Malgosia Tomassi într-un comunicat pentru Variety.

''Stacy nu a fost doar un actor legendar, admirat şi iubit de publicul din toată lumea, ci şi soţul meu iubit, partenerul meu şi inima familiei noastre'', a spus Tomassi.

Keach s-a remarcat în zeci de roluri în televiziune şi în cinema, de la Barabbas (în miniseria TV ''Jesus of Nazareth'') sau Richard Nixon (în piesa ''Frost/Nixon''). A avut de asemenea o carieră teatrală bogată, care a inclus piese shakespeariene precum ''Regele Lear'' şi ''Hamlet''. Rolul Hamlet, interpretat în 1972, a determinat un critic al The New York Times să-l eticheteze pe Keach ca ''cel mai bun actor american de teatru clasic de la John Barrymore''.

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Cel mai cunoscut rol al actorului este Mike Hammer, un detectiv dur, protagonistul adaptării pentru televiziune a romanelor poliţiste semnate de Mickey Spillane.

''Mereu am fost şi voi fi Mike Hammer'', a scris Keach în autobiografia sa publicată în 2013, ''All in All: An Actor's Life on and off the Stage''.

Keach l-a interpretat pe Hemingway în miniseria de televiziune din 1988 ''Hemingway'', rol care i-a adus un Glob de Aur şi o nominalizare la premiile Emmy.

Keach s-a născut pe 2 iunie 1941 în Savannah, Georgia, şi a copilărit în California de Sud.

Actorul a absolvit Universitatea Berkeley din California şi cursurile Şcolii de Artă Dramatică Yale.

Filmografia actorului include şi peliculele: ''Fat City'' (1972), ''The New Centurions'' (1972), ''The Life and Times of Judge Roy Bean'' (1972), ''Up in Smoke'' (1978), ''The Long Riders'' (1980), ''Nice Dreams'' (1981), ''That Championship Season'' (1982), ''American History X'' (1998).