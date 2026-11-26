Formaţia Internazionale Milano, antrenată de Cristian Chivu, a învins, miercuri seară, pe teren propriu, cu scorul de 2-0, echipa VfB Stuttgart, în etapa a cincea a grupei Ligii Campionilor.

Interul lui Chivu a învins cu 2-0 VfB Stuttgart. Eşec pentru Bayern Munchen, victorie pentru Liverpool - Facebook

Seară cu rezultate importante în Liga Campionilor. Inter Milano, echipa antrenată de Cristi Chivu, a obținut o victorie cu 2-0 în fața celor de la VfB Stuttgart. În schimb, Bayern Munchen a pierdut surprinzător în deplasare cu Lille, scor 1-2, în timp ce Liverpool s-a impus cu 3-0 pe terenul lui Club Brugge.

Inter, victorie cu Stuttgart pentru echipa lui Cristi Chivu

Inter Milano a câștigat cu 2-0 partida disputată pe teren propriu împotriva formației VfB Stuttgart, în etapa a cincea din Liga Campionilor.

Articolul continuă după reclamă

După o primă repriză fără goluri, italienii au deschis scorul în minutul 57. Petar Sučić a transformat un penalty acordat după ce mingea l-a lovit în mână pe Josha Vagnoman, în urma unei verificări VAR.

Lautaro Martínez a stabilit scorul final în minutul 74. Atacantul argentinian a finalizat o acțiune pornită de Federico Dimarco și a adus liniștea pentru formația pregătită de Cristi Chivu.

Succesul reprezintă a treia victorie consecutivă a lui Inter în actuala fază a competiției.

Bayern Munchen, înfrângere după ce a condus la pauză

Bayern Munchen a avut parte de o seară dificilă în deplasarea de la Lille. Bavarezii au început bine partida și au deschis scorul în minutul 15, prin Dayot Upamecano, care a înscris cu o lovitură de cap.

Francezii au revenit în repriza secundă. Ayase Ueda a restabilit egalitatea în minutul 62, iar patru minute mai târziu Aleksandar Pavlović a înscris în propria poartă, stabilind scorul de 2-1 pentru Lille.

Bayern nu a mai reușit să întoarcă rezultatul și a plecat fără puncte din Franța.

Liverpool a câștigat clar în deplasare

Liverpool a obținut o victorie convingătoare pe terenul lui Club Brugge, scor 3-0. Alexander Isak a deschis scorul în minutul 13, iar Florian Wirtz a majorat avantajul în minutul 79. Isak a reușit dubla în minutul 82 și a stabilit scorul final.

În celelalte partide ale serii, Paris Saint-Germain și AS Roma au încheiat la egalitate, scor 2-2, iar Manchester United a remizat cu Sporting Lisabona, tot 2-2.

Alte rezultate din Liga Campionilor

Atletico Madrid – Viking 2-0 - Au marcat: Sorloth ’19, Alvarez ‘24. În minutul 90+1, de la oaspeţi a fost eliminat Falchener.

Club Brugge – Liverpool 0-3 - Au marcat: Isak ’13, ’82, Wirtz ‘79

Lille – Bayern Munchen 2-1 - Au marcat: Ueda ’62, Pavlovic ’65 (autogol) / Upamecano ‘15

PSG – AS Roma 2-2 - Au marcat: Zabarnyi ’31, Dembele ’62 (penalti) / Hermoso ‘5, Malen ’78 (penalti)

Şahtior Doneţk – Fenerbahce 0-1 - A marcat: Muriqi ‘56

Sporting Lisabona – Manchester United 2-2 - Au marcat: Suarez ’33 (penalti), ‘80 / Fernandez ’48 (penalti), ‘50. În minutul 90+3, de la United a fost eliminat Tielemans.