Europa este acoperită de zăpadă şi frig. Mii de turişti din toată lumea au rămas blocaţi în Laponia, după ce zborurile lor au fost anulate din cauza gerului năprasnic de minus 40 de grade Celsius. Zăpada face victime în Franţa, unde 6 oameni au murit, prinşi de avalanşe în Alpi. Iar în Germania, un camion încărcat cu substanţe chimice foarte periculoase era cât pe ce să se răstoarne şi să provoace o tragedie, după ce a derapat.

În Laponia, mii de turişti au rămas blocaţi în Ţinutul lui Moş Crăciun. Temperaturile care au scăzut până la minus 40 de grade ţin avioanele la sol.

"E un adevărat coşmar, pentru că nu mai avem cazare şi nu avem unde sta, în această seară. A trebuit să contactăm compania aeriană, să vedem dacă ne pot furniza ei ceva, dar au spus că locaţia e la o oră distanţă de Kittilä", spun turiştii.

"Vremea a fost extremă, cu temperaturi de minus 40 de grade. A fost o săptămână dificilă", spun turiştii.

Un cuplu de români, creatori de conţinut care au plecat din România cu maşina până în Laponia, au simţit pe pielea lor gerul năprasnic.

"A fost destul de alunecos, pe alocuri, şi a trebuit să mergem foarte prudent în trafic. Am avut parte de temperaturi de până la 40 de grade cu minus. Noi am stat afară în minus 35 de grade. Maşina nu prea făcea faţă acelor temperaturi. Aerul pe care-l băga maşina nu reuşea să fie suficient de cald încât să-ţi fie confortabil în habitaclu", spune Diana Racoveanu, creatoare de conţinut.

În Franţa, 6 oameni şi-au pierdut viaţa la schi, în regiunea Savoie, din Alpi, înghiţiţi de avalanşe. Oamenii au ignorat avertismentul autorităţilor şi s-au aventurat în afara pârtiei. Victimele au fost găsite sub aproape 3 metri de zăpadă.

"Au fost găsiţi la fundul canionului, acoperiţi de zăpadă. Este un mic canion cu versanţi de aproape 30 de metri înălţime. Nu aveau şanse, e imposibil de ieşit", spune Cedric Bonnevie, salvamont.

În ultimele zile, au fost peste 12 avalanşe din cauza stratului proaspăt de zăpadă care depăşeşte jumătate de metru.

"Suntem în situaţia asta de 3 zile, de alertă de nivelul 4 din 5 de avalanşe în afara zonei schiabile. Riscul este foarte mare. Situaţia este dificilă şi pe şosele. Peste 700 de tiruri au rămas blocate pe o autostradă", spune Gregory Dieu, administrator pistă de schi.

Zăpada le dă bătăi de cap şi şoferilor din Germania

"Am încercat să-mi ajut colegul să iasă de aici, pentru că nu a fost împrăştiată sare, după cum vedeţi. Nu are şanse. Am aruncat eu nişte sare, dar...", spune un şofer.

La câţiva kilometri de Hamburg, în oraşul Uelzen, un camion încărcat cu 13 mii de litri de acid sulfuric a derapat.

"Nu ai cum să reacţionezi. Aluneci, accelerezi, pui frână, nimic nu merge. Dacă aluneci, în timp ce mergi, nu ai ce să faci", spun localnicii.

100 de zboruri au fost anulate în Frankfurt, iar în gările din ţară, mii de oameni aşteaptă trenurile care au întârzieri de zeci de minute.

"Străzile nu sunt curăţate bine, trenurile sunt oprite. E foarte greu să ajung la muncă. Mi-a luat aproape 3 ore să ajung acasă, ieri. Este dificil, da", spun oamenii.

În Italia, un bărbat a fost la un pas de tragedie, după ce o vijelie puternică a pus la pământ un palmier, în oraşul Trani. Copacul se prăbuşeşte peste o maşină, la câţiva metri de bărbat.

