Horoscop lunar Berbec martie 2026. Resetare personală și relansare financiară

Horoscop lunar Berbec martie 2026. Luna martie începe pentru tine cu Marte mutându-se într-un sector al lucrurilor nevăzute, al oboselii acumulate și al situațiilor pe care le ai de închis discret.

Eclipsa de Lună din 3 martie aduce un punct culminant în zona muncii zilnice și a sănătății. Poate fi vorba despre încheierea unui program haotic, despre plecarea unui coleg sau despre o decizie clară legată de stilul tău de viaț. Venus intră în semnul tău pe 6 martie și îți crește vizibilitatea. Devii mai atent la imagine, la felul în care te prezinți și la impactul pe care îl ai. Pe 11 martie, Jupiter își reia mersul direct într-un sector legat de familie și locuință, ceea ce poate debloca o mutare, o renovare sau o situație juridică legată de o proprietate. Luna Nouă din 19 martie te invită la introspecție și la pregătirea unui nou început personal. Pe 20 martie, Soarele intră în semnul tău, iar Mercur își reia mersul direct, aducând claritate în decizii și în planuri. Finalul lunii, cu Venus în zona banilor, pune accent pe stabilitate financiară.

BANI: Eclipsa din zona muncii poate marca finalul unui contract sau redistribuirea atribuțiilor. Poți decide să renunți la un job part time care îți consuma energia fără a aduce câștig suficient. După 11 martie, o situație legată de locuință se clarifică financiar. De exemplu, poate primi aprobarea unui credit ipotecar sau se deblochează o sumă din vânzarea unei proprietăți. Venus în semnul tău te ajută să negociezi mai bine. Poți cere o mărire, poți ajusta tarifele sau poți atrage clienți printr-o imagine mai profesionistă. După 20 martie, lucrurile avansează rapid, mai ales dacă ai amânat o decizie financiară din cauza lipsei de informații. La final de lună, Venus în zona veniturilor îți aduce fie un bonus, fie o oportunitate concretă de a monetiza un talent personal.

DRAGOSTE: Primele zile ale lunii pot aduce tensiuni interioare sau nemulțumiri nespuse. Eclipsa poate scoate la suprafață o problemă legată de rutina în cuplu, cum ar fi faptul că unul dintre voi preia prea multe responsabilități. Dacă ești singur, poți decide să închizi o poveste care îți consuma energia. Venus în semnul tău îți crește farmecul personal și dorința de a cuceri. Este o perioadă favorabilă pentru inițiative romantice directe. După 20 martie, devii mai clar în exprimarea sentimentelor. Dacă ești într-o relație, pot apărea discuții despre planuri concrete, cum ar fi mutarea împreună sau stabilirea unui buget comun. Finalul lunii aduce gesturi practice de afecțiune și o nevoie crescută de stabilitate emoțională.

