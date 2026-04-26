Opt din zece români nu ştiu să acorde primul ajutor în cazul unui accident de circulaţie. Motociliştii, deseori victime sigure, au decis să tragă un semnal de alarmă. Zeci de pasionaţi ai mersului pe două roţi au urmat azi cursuri de resuscitare, tocmai pentru că, strecurându-se mai uşor prin trafic, ar putea ajunge mai repede la accidente şi ar putea salva vieţi.

de Oana Bogdan

la 26.04.2026 , 20:07

Într-un oraș aglomerat, în care fiecare minut de întârziere poate însemna diferenţa între viaţă şi moarte pentru victime, cei care ajung primii la accident pot fi îngeri salvatori.

"15 minute îți pot oferi șansa de a salva o viață. Stopul cardiorespirator nu anunță când apare, iar persoana care are nevoie de ajutor poate fi cineva apropiat. Cu cât acționezi mai repede, cu atât crește șansa de supraviețuire", explică Oana Bogdan, reporter Observator.

Polițiști, voluntari SMURD și instructori de prim ajutor le-au arătat astăzi motocicliștilor cum se acordă corect primul ajutor.

Articolul continuă după reclamă

"Manevrele de resuscitare trebuie să fie cunoscute de toate persoanele, nu numai de către conducătorii auto și moto, pentru că noi ca și polițişti ne confruntăm zilnic și vedem câte tragedii se întâmplă și trebuie sa intervenim prompt pentru a salva o viață", explică Petre Tudurel, Agent Șef Principal Brigada Rutieră Bragadiru. 

"Sunt motociclist de 15 ani și în toată perioada asta am observat multe situații unde puteam să ajut și poate nu știam cum. Am văzut multe accidente rutiere, soldate cu victime și care, până la susirea echipajelor de urgență, au necesitat îngrijiri medicale", explică Florin Dragomir, asistent medical și instructor de prim-ajutor.

Cluburile de motocicliști vor să devină un exemplu pentru ceilalți participanți la trafic.

Între 60 și 80 la sută dintre norvegieni, suedezi sau danezi au urmat cursuri de prim-ajutor. 

Datele arata ca 80% dintre români nu ştiu să acorde primul ajutor.

Jurnalismul nu este doar o meserie, ci un stil de viață. Mi-am descoperit această pasiune la 18 ani, în momentul în care am ieșit pentru prima dată pe teren, singură, cu un reportofon în buzunar. De atunci, totul s-a schimbat.

prim-ajutor
Înapoi la Homepage
Afacerea în care şi-a pierdut toţi banii un fost milionar român celebru! A ajuns şi să divorţeze din cauza asta
Cu ce se ocupă Dominique, fiica lui Marius Lăcătuș, la Istanbul. Meseria inedită pe care o are: „E complicat. Nu e un job normal”
Giovanni Becali i-a găsit antrenor lui FCSB! Gigi Becali trebuie să scoată 1 milion de euro din buzunar
Soldații ucraineni mor de foame și beau apă de ploaie. Un scandal uriaș zguduie armata lui Zelenski
Ultimele declarații ale femeii moartă în condiții suspecte în București! A apărut alături de cea mai importantă persoană
Comentarii


Întrebarea zilei
Plănuiţi să cumpăraţi o locuință în 2026?
Observator » Evenimente » 8 din 10 români nu ştiu să acorde primul ajutor în cazul unui accident de circulaţie
App Gallery App Store Google Play
Acest site este creat si administrat de Digital Antena Group. Toate drepturile rezervate.