Primarul unei comune din Mureş, demis de locuitori prin referendum local

Locuitorii comunei Sânger, județul Mureș, au decis duminică demiterea primarului Vasile Grec, în urma unui referendum local în care 52,20% dintre voturile valabil exprimate au fost "DA" la întrebarea privind revocarea acestuia din funcție. Decizia vine în urma consultării electorale organizate la nivel local, care a confirmat voința majorității participanților de a-l înlătura din funcție pe edil.

Primarul unei comune mureşene, demis de locuitori prin referendum - Sursa: Captură foto

Potrivit procesului-verbal postat pe site-ul Autorităţii Electorale Permanente (AEP), din cele 1.138 de voturi valabil exprimate, 594 de voturi (52,20%) au fost DA la întrebarea "Sunteţi de acord cu demiterea domnului Vasile Grec din funcţia de primar al comunei Sânger, judeţul Mureş?", iar 544 (47,80%) au fost NU.

Vasile Grec, primarul comunei Sânger, a fost demis de locuitori

La Sânger, numărul alegătorilor înscrişi pe listele electorale permanente a fost de 1.763, au votat 1.149, dintre care 32 pe liste suplimentare şi 41 cu urna mobilă. Din cele 1.149 de sufragii exprimate, 11 voturi au fost nule.

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Referendumul îndeplineşte criteriile Legii nr. 3/2000 dacă participă cel puţin 30% din numărul persoanelor înscrise în listele electorale permanente, iar opţiunile valabil exprimate, adică suma tuturor voturilor "DA" şi "NU", excluzând voturile nule, reprezintă cel puţin 25% din numărul total al celor înscrişi pe listele permanente.

Dacă ambele praguri sunt atinse, rezultatul final se decide cu majoritatea simplă a voturilor valabil exprimate, iar la Sânger mai mult de jumătate din voturi au optat pentru "DA".

Rezultatele finale urmează să fie înaintate către instanţa de judecată competentă pentru validarea oficială, în cazul de faţă Judecătoria Luduş, după care Instituţia Prefectului - Judeţul Mureş va constata prin ordin încetarea mandatului primarului Vasile Grec.

După constatarea încetării mandatului, atribuţiile executive ale comunei vor fi preluate temporar de viceprimar până la organizarea de noi alegeri locale parţiale.

Mesajul lui Vasile Grec, după ce a fost demis

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