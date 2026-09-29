A câștigat peste 16.000 de lei din retururi fictive la easybox. Folosea aceeaşi schemă de fiecare dată

Un tânăr de 28 de ani din Iași este acuzat că a pus la punct o schemă de fraudă prin retururi fictive la easybox, din care ar fi obținut peste 16.000 de lei. Anchetatorii susțin că bărbatul folosea nume false și înregistra retururi fără să introducă produsele în compartimente.

Potrivit polițiștilor, în cursul anului 2026, tânărul ar fi folosit sistemul de livrare easybox pentru a simula retururi fictive aferente mai multor comenzi plasate online.

Acesta ar fi utilizat nume fictive și ar fi înregistrat retururile fără să introducă efectiv produsele în compartimentele destinate predării. Prin această metodă, suspectul ar fi obținut sumele aferente retururilor, prejudiciul fiind estimat la aproximativ 16.300 de lei, scrie Mediafax.

Polițiștii au făcut în acest caz luni o percheziție domiciliară în județul Iași. În urma percheziției, anchetatorii au ridicat telefoane mobile, obiecte de vestimentație, carduri și alte înscrisuri despre care susțin că au legătură cu activitatea investigată.

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Suspectul a fost dus la sediul Poliției municipiului Roman pentru audieri, iar ulterior a fost reținut pentru 24 de ore.

Cercetările continuă în dosarul penal privind săvârșirea infracțiunilor de fals informatic și fraudă informatică, ambele în formă continuată.