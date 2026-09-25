Un pensionar și-a pierdut economiile de o viață după o comandă pe Amazon. Cum l-au păcălit escrocii

Un pensionar belgian a pierdut 168.000 de euro, aproape toate economiile sale, după ce a fost victima unei fraude în care escrocii s-au dat drept reprezentanți ai băncii.

Totul a început cu un mesaj de tip phishing. La mai bine de o lună de la incident, bărbatul nu și-a recuperat banii și acuză banca de lipsa unei intervenţii, după ce din conturile sale au fost făcute 42 de transferuri suspecte.

Pascal, un bărbat de 68 de ani din orașul Virton, Belgia, a fost păcălit de un fals consilier bancar.

Cum a fost convins de către escroci

În timp ce aștepta o comandă de la Amazon, acesta a primit un e-mail fals care părea trimis de Mondial Relay, o companie de curierat. În mesaj i se cereau 38 de euro pentru retrimiterea coletului, potrivit L'Independant.

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După ce și-a introdus datele cardului, bărbatul a fost contactat de un escroc care s-a prezentat drept angajat al băncii sale, Keytrade Bank, o bancă online din Belgia, parte a grupului francez Crédit Mutuel Arkéa.

Escrocul i-a spus că există o presupusă problemă de securitate la conturile sale. În doar câteva zile, din conturile bărbatului au fost făcute 42 de transferuri, iar toate economiile sale au dispărut.

"Aveam 168.000 de euro, acum mi-au mai rămas 80 de euro", a povestit bărbatul pentru postul belgian RTL Info.

În ce caz pot fi recuperaţi banii

Potrivit lui Franck Dumortier, cercetător la Cyber and Data Security Lab din cadrul Vrije Universiteit Brussel, victima ar trebui, în principiu, să își primească banii înapoi dacă ancheta confirmă că tranzacțiile au fost frauduloase.

Cu toate acestea, la mai bine de o lună de la incident, Pascal spune că nu a primit nicio veste din partea băncii și critică lipsa unei intervenţii din partea acesteia, în condițiile în care din conturile sale au fost făcute într-un timp foarte scurt zeci de transferuri neobișnuite.