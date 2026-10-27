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Video A făcut infarct pentru un loc de parcare. Un bărbat din Bacău, în stare gravă după o dispută cu un vecin

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Editor Angela Bertea | Timp citire: 1 minut
Publicat la 27.10.2026, 13:36 | Modificat la 27.10.2026, 13:58

Au fost momente de groază într-o parcare din Bacău după ce doi şoferi s-au certat pentru un loc. Un bărbat de 50 de ani a căzut din picioare în timpul conflictului aprins.

Bărbatul a ajuns în stare gravă la spital. Acesta a fost dus iniţial la UPU Bacău, iar în urma investigaţiilor medicii au decis transferul la un spital din Iaşi. Se pare că cei doi şoferi au avut un conflict pe motivul unor neînţelegeri privind un loc de parcare. 

Poliţia continuă cercetările

Potrivit poliţiştilor, unul dintre bărbaţi ar fi încercat să-l lovească pe celălalt şofer, dar doar l-ar fi împins fără a-l lovi efectiv. Se pare că bărbatului i s-ar fi făcut rău şi a căzut în stare de inconştienţă. La faţa locului au fost trimise echipaje medicale, acesta efectuând resuscitarea chiar în locul de parcare.

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Acesta a răspuns manevrelor, după care a fost transportat la spital. Poliţiştii continuă cercetările în acest caz şi urmează să stabilească cum s-a întâmplat totul.

Angela Bertea
Angela Bertea

Reporter Teritoriu la Observator - Antena 1, în Nord-Estul țării. Peste 15 ani de experienţă în jurnalism.

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