Patru muncitori au murit, iar un al cincilea a fost rănit după ce o tornadă a lovit violent un șantier din Antalya, în sudul Turciei. Fenomenul a distrus două containere în care se aflau muncitorii și a răsturnat o macara.

Vreme extremă în Antalya, una dintre destinațiile preferate de turiști. O tornadă a ucis 4 muncitori - Youtube

Incidentul s-a produs într-un șantier din cartierul Fevzi Çakmak, districtul Kepez, potrivit Turkiye Today.

Cinci muncitori se aflau în containere

În momentul în care tornada a traversat șantierul, cinci muncitori se aflau în cele două containere folosite pentru cazare. Forța vântului a distrus structurile, iar oamenii au fost proiectați în exterior.

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La fața locului au fost trimise echipaje medicale, polițiști și pompieri. Doi dintre muncitori au fost găsiți decedați, iar alți doi au murit ulterior la spital din cauza rănilor suferite. Cel de-al cincilea muncitor a suferit răni ușoare, iar starea sa era considerată bună.

Tornada a răsturnat și o macara

Guvernatorul provinciei Antalya, Hulusi Șahin, s-a deplasat la locul incidentului pentru a inspecta distrugerile. Potrivit acestuia, tornada a răsturnat și o macara aflată pe șantier, însă prăbușirea acesteia nu a provocat alte victime.

Autoritățile au subliniat că decesele și rănirea muncitorului au fost provocate de tornadă și nu de căderea macaralei.

Fenomenul ar fi avut un caracter extrem de localizat. Guvernatorul a precizat că nu existau informații privind producerea unor furtuni sau tornade în alte zone ale orașului și că imobilele din jurul șantierului nu au fost avariate.

„Nu au existat informații despre furtuni sau tornade în nicio altă parte a orașului. Nu există pagube la clădirile din jur, dar ne confruntăm cu o tornadă care a distrus complet două containere în această zonă”, a declarat Hulusi Șahin, citat de publicația turcă.

Echipele de intervenție au continuat verificările în perimetrul afectat pentru a stabili dacă mai există alte persoane rănite sau victime.

Alertă de vreme severă în Antalya

Tornada s-a produs într-un moment în care provincia Antalya se pregătește pentru mai multe zile cu fenomene meteorologice severe. Serviciul Meteorologic de Stat din Turcia a emis pentru marți, 27 octombrie, o avertizare Cod galben de ploi abundente.

În centrul provinciei Antalya și de-a lungul coastei vestice sunt prognozate cantități de apă de 21-50 de litri pe metru pătrat. În estul provinciei, precipitațiile ar putea ajunge la 51-75 de litri pe metru pătrat. Meteorologii turci avertizează asupra riscului de viituri rapide, inundații, descărcări electrice, vânt puternic și chiar noi tornade. Fenomenele ar putea provoca și perturbări ale transportului.

Ploi de până la 100 de litri pe metru pătrat

Vremea severă este așteptată să continue și miercuri, când în anumite zone din Antalya și din provincia învecinată Muğla cantitățile de precipitații ar putea ajunge la 51-100 de litri pe metru pătrat.

Ploile sunt prognozate să continue joi și să scadă în intensitate vineri, însă furtunile cu descărcări electrice ar putea reveni în weekend. Instabilitatea atmosferică nu este limitată la Antalya. Prognoza națională indică ploi abundente și în mai multe zone din regiunile Mării Egee, Mediteranei și Marmara.

Antalya este una dintre principalele destinații turistice din Turcia și o zonă frecventată anual și de numeroși turiști români.