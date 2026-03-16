O poliţistă din Ilfov şi-ar putea pierde locul de muncă după ce superiorii săi au descoperit că făcea videochat. Agenta muncea de doi ani la Serviciul de Caziere şi a fost angajată din sursă externă. Verificările au arătat că pe vremuri poliţista a lucrat într-un studio de videochat. Şi nu ar fi vorba doar despre atât.

Deşi femeia a fost verificată înainte de angajare, iar poliţiştii de la Control Intern nu au găsit nimic problematic, ulterior poliţiştii de la Ilfov au primit o informaţie potrivit căreia angajata lor ar fi făcut videochat în perioada 2016-2019. S-ar fi oprit din această activitate înainte de angajarea în Poliţie. Reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie spun că femeia nu mai avea niciun cont activ pe vreo astfel de platformă.

Surse spun că totuşi tânăra ar fi păstrat legătura cu anumite persoane din industrie şi ar fi continuat să primească anumite sume, cele mai multe din străinătate. Vorbim aici despre persoane influente din ţări străini care ar fi trimis diferite sume de bani pentru anumite fotografii sau videoclipuri.

Poliţista este anchetată acum şi este o verificare în curs pentru a se stabili dacă femeia poate să-şi continue activitatea în cadrul Poliţiei, la serviciul de eliberare de caziere.

"În urma verificărilor efectuate de către structurile de specialitate, s-a constatat faptul că, anterior încadrării într-una dintre structurile din cadrul IPJ Ilfov, persoana în cauză ar fi activat ca operator de conținut video în mediul online, într-un sector destinat adulților. De asemenea, s-a constatat faptul că ulterior încadrării nu au existat indicii cu privire la faptul că aceasta ar fi continuat să aibă astfel de activități", se arată în comunicatul IPJ Ilfov.

