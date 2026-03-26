Au plătit scump, după ce s-au lăsat păcăliţi de farmecele unei videochatiste din Capitală

Mai mulţi bărbaţi au căzut în plasa unei tinere de 24 de ani, după ce aceasta a publicat pe internet anunțuri pentru servicii de videochat. Indivizii au intrat în discuții private, intime, însă la scurt timp, situația a luat o turnură neașteptată: partenerul ei a început să îi contacteze pe aceștia și să îi amenințe că va face publice conversațiile sau că le va spune soțiilor despre ele. Puși în fața acestor amenințări, mai mulți dintre bărbați au ajuns să plătească sume de bani pentru a evita expunerea.

Un bărbat de 26 de ani a fost dus la audieri după ce poliţiştii Capitalei au efectuat joi mai multe percheziţii într-un dosar în care acesta este cercetat pentru şantaj. El este acuzat că ar fi constrâns mai multe persoane să îi transfere bani pentru a nu divulga conversaţiile purtate cu o femeie care oferea servicii sexuale online.

Ce spun oamenii legii

Joi, poliţişti din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti (DGPM) - Secţia 20 Poliţie, au pus în executare două mandate de percheziţie domiciliară, în judeţul Teleorman, într-un dosar penal în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunii de şantaj şi complicitate la şantaj. În perioada ianuarie 2026 - prezent, mai multe persoane, după ce ar fi accesat anunţuri postate pe o platformă online de către o femeie care oferea contra cost servicii sexuale online, precum şi fotografii şi materiale video în ipostaze intime, ar fi fost constrânse de către un bărbat, în vârstă de 26 de ani, să transfere diverse sume de bani, informează DGPMB.

Articolul continuă după reclamă

Acesta le-ar fi ameninţat că va face publice conversaţiile cu caracter compromiţător, precum şi datele personale şi ar fi recurs inclusiv la ameninţări cu acte de violenţă. Din cercetări a reieşit faptul că bărbatul ar fi fost sprijinit în săvârşirea infracţiunii de către o femeie, în vârstă de 24 de ani.

"Prejudiciul în cauză a fost estimat la 5.000 de lei", arată sursa citată. În vederea administrării materialului probator, joi au fost puse în executare două mandate de percheziţie domiciliară, iar persoanele bănuite au fost depistate şi urmează să fie conduse la audieri.

Faţă de acestea vor fi dispuse măsurile legale care se impun.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Vă tentează să faceți stocuri cât produsele sunt la reducere? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰