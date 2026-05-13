Alertă epidemică pe un vas de croazieră cu 1.700 de pasageri, staţionat în Bordeaux. Un bărbat a murit

Autorităţile sanitare franceze au plasat sub supraveghere un vas de croazieră ajuns în Bordeaux, după moartea unui pasager de 90 de ani şi apariţia a aproximativ 50 de cazuri suspecte de gastroenterită la bord. Cei peste 1.700 de oameni aflaţi pe navă sunt monitorizaţi, iar medicii încearcă să afle cauza îmbolnăvirilor.

de Denisa Gheorghe

la 13.05.2026 , 16:31
Pasagerii aflaţi la bordul vasului de croazieră Ambition Ambassador, izolaţi în Bordeaux, Franţa - Profimedia
Peste 1.700 de persoane au rămas la bordul unui vas de croazieră sosit marţi seară în Bordeaux din Brest, după ce un pasager a murit, iar mai mulţi oameni au prezentat simptome specifice gastroenteritei, au anunţat miercuri autorităţile sanitare franceze, potrivit RTL.

La bord se află 1.233 de pasageri, majoritatea britanici şi irlandezi, precum şi 514 membri ai echipajului. Potrivit autorităţilor, aproximativ 50 de persoane au prezentat simptome, iar analizele sunt în desfăşurare pentru a verifica eventuala prezenţă a norovirusului.

Nava aparţine companiei Ambassador Cruise Line şi plecase din Insulele Shetland pe 6 mai. Înainte de a ajunge la Bordeaux, vasul a făcut escale la Belfast, Liverpool şi Brest. Croaziera urma să continue spre Spania.

Primele teste au exclus norovirusul

Miercuri, la prânz, vasul era ancorat în centrul oraşului Bordeaux, fără măsuri speciale de securitate impuse pe uscat. Mai mulţi pasageri puteau fi văzuţi fotografiind oraşul de pe puntea navei.

Autorităţile sanitare au precizat că primele analize efectuate la bord au exclus prezenţa norovirusului, însă investigaţiile continuă la Spitalul Universitar din Bordeaux.

"Analize suplimentare sunt în curs", au transmis autorităţile sanitare franceze.

Autorităţile iau în calcul şi o posibilă problemă alimentară

Medicii nu exclud varianta unei probleme alimentare şi au precizat că nu există nicio legătură între acest caz şi hantavirusul care a provocat recent moartea a trei pasageri aflaţi la bordul navei MV Hondius, într-o croazieră între Ushuaia, în Argentina, şi arhipelagul Capului Verde.

Potrivit autorităţilor, vârful simptomelor - vărsături şi diaree - a fost înregistrat pe 11 mai, când vasul se afla în portul Brest. Pasagerul în vârstă de 90 de ani a murit înainte ca nava să ajungă în portul francez.

Denisa Gheorghe
franta croazieră ambassador cruise line deces infectie digestiva norovirus hantavirus
