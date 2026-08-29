În vreme ce o bună parte a societății cere tot mai insistent restricționarea accesului minorilor la social media, foarte mulți părinți se pozează în compania copiilor fără nicio reținere. Unii adolescenți nu vor nici în ruptul capului să fie expuși, dar părinții nu prea țin cont de dorința lor. Iar specialiștii susțin cu tărie că ar trebui să ne întrebăm copiii înainte să postăm fotografii cu ei.

"Prima dată trebuie să-i întrebe părinții. Măi, putem pune pozele astea pe Instagram, pe Facebook? Și să poată să spună da sau nu. Nu țac-pac să le pună"

Marc Vereș are doar 7 ani și se pregătește să intre în clasa a I-a. Dar asta nu înseamnă că nu e deja atent cu imaginea sa din online.

"De multe ori cere să fie cu spatele sau chiar dacă este cu fața, nu suportă niciodată să pun poze și știu că nu vrea aproape nici membrilor familiei, nașului, să trimit poze când ele la mare doar în slip. [...] L-am învățat să țină la intimitatea lui, dar da, postez poze cu el" explică mama lui Marc.

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"Nu mi-ar plăcea când nu sunt aranjat, când nu sunt într-un peisaj frumos. La unii copii se mai întâmplă necazuri din astea, precum câteodată se mai întâmple și la prietenii mei. Necazul este că se pot supăra" explică Marc.

Și acesta este necazul multor copii și adolescenți.

"Nu am o părere foarte bună pentru că în principal nu ies bine în acele poze" spune Ștefan.

Lui Ștefan, de pildă, i-ar plăcea ca mama lui să nu mai posteze poze cel puțin o dată pe săptămână cu el, cum se întâmplă de când era în clasa a doua.

Ștefan: Eu când mă joc cu kendama.

Reporter: Ți-ai fi dorit să nu fie poza asta online?

Ștefan: Da.

Reporter: De ce?

Ștefan: Nu știu, nu-mi plac, eram mic și grăsuț. Îmi face poze când merg la evenimente sau la ziua mea și le postează fără să-mi spună, pe Facebook

Alții reușesc să își impună părerea în fața adulților.

"Nu-i las eu, nu-mi place să apar […] Mama mai face poze cu mine și mă întreabă, mă lași să postez și zic că nu, nu-mi place să apar. Ei au contul public, dacă mă postează pe mine mă poate vedea oricine. Mediul online este destul de periculos" spune un copil.

Asta spun și specialiștii, care ne atrag atenția că odată încărcate în online, nu mai avem niciun control asupra fotografiilor și clipurilor în care apar copiii noștri.

"Cel mai mare risc este că aceste materiale pot fi recontextualizate și folosite pe alte platforme, pot fi preluate pentru a antrena AI-ul sau pentru a genera acele imagini deepfake, acele imagini false. Mai mult, dintre aceste fotografii, oamenii pot prelua metadata ascunse, cum sunt locația, data sau ora chiar la care a fost făcută această fotografie și se pot dovedi informații sensibile, dacă ajung pe mâna unor persoane răuvoitoare" explică specialistul social media Anca Chiru.

"Pot deveni ținta bullying-ului la școală sau în cercul de prieteni. Ceea ce facem noi este să aducem încă un plus și o identitate falsă a copilului. Amprenta digitală rămâne însă acolo și nu știm când poate ieși la iveală din nou. Pentru un copil de 10 ani poate afecta stima de sine" explică psihologul Mirela Bădica.

Fenomenul prin care părinții le creează o amprentă digitală copiilor lor este denumit sharenting și presupune, practic, să-i construiești o identitate în mediul online cuiva care nu poate lua decizii pentru el și nu știe încă dacă își dorește o astfel de expunere. Nu știi niciodată cât de stânjenitoare poate fi, pentru viitorul adolescent, o scenă care acum ție ți se pare drăguță. Așa că, înainte să-l publici mânjit de ciocolată sau plin de ketchup, gândește-te dacă ție ți-ar plăcea să te vadă toată lumea într-o asemenea postură.