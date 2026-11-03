Manuscrisele lui Enescu vor fi mutate la Palatul Culturii din Iași. Exponatele erau ţinute afară în containere

După ce ani de zile au fost ţinute în condiţii impropii, manuscrisele lui George Enescu și celelalte bunuri din patrimoniul Muzeului Național George Enescu vor fi mutate la Palatul Culturii, scrie Cultura la Dubă .

În martie 2026, Cultura la Dubă a dezvăluit că manuscrisele lui George Enescu și alte obiecte de Tezaur care i-au aparținut erau păstrate în containere care nu respectau condițiile cerute de lege, potrivit specialiștilor. Ulterior, informațiile au fost confirmate atât de Corpul de Control al Ministerului Culturii, cât și de o comisie de experți numită la acea vreme de ministrul Andras Demeter.

Fostul ministru a încercat mai multe variante de mutare, fie la Teatrul Național București, fie la Biblioteca Națională a României, dar mandatul său s-a încheiat fără ca mutarea să fi avut loc, mai precizează sursa citată.

Mutarea manuscriselor, prioritatea noii ministre a Culturii

Una dintre primele priorități ale noii ministre a Culturii, Ioana Ciocan, a fost să găsească un loc potrivit pentru păstrarea manuscriselor și a celorlalte obiecte care i-au aparținut lui George Enescu. Mutarea este urgentă, mai ales că lucrările de restaurare de la Muzeul Enescu urmează să fie reluate în decembrie.

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Ministerul Culturii anunță că a început deja demersurile pentru mutarea temporară a întregii colecții. Pe lângă manuscrisele compozitorului și ale altor muzicieni, aceasta cuprinde partituri, scrisori, fotografii, tablouri, cărți vechi, instrumente muzicale, mobilier și obiecte personale ale lui George Enescu. Sunt incluse și discuri, diplome și documente de arhivă.

"Este necesar ca aceste piese inestimabile să fie păstrate în condiții specifice, care să nu pună în pericol starea lor generală. Încă din primele zile de mandat, ministra Culturii, Ioana Ciocan, a deblocat demersurile pentru transferul temporar al colecției.

Aceasta cuprinde manuscrise muzicale ale lui George Enescu și ale altor compozitori, alături de partituri, corespondență, fotografii, cărți de patrimoniu, tablouri, obiecte de artă decorativă, mobilier, instrumente muzicale și obiecte personale ale compozitorului. Colecția include, de asemenea, plăci de gramofon, discuri de vinil, diplome și documente de arhivă.

Transferul temporar asigură condiții adecvate de depozitare și conservare pentru aceste bunuri și permite continuarea lucrărilor de restaurare a Palatului Cantacuzino și a Casei memoriale George Enescu", a mai transmis Ministerul Culturii.

Patrimoniu estimat la 6 milioane de euro

Muzeul George Enescu deţine un patrimoniu inestimabil, "cu toate astea o să-i pun o cifră, în jur de şase milioane de euro. Mă feresc să dau de obicei aceste cifre, pentru că, într-adevăr, Enescu are o valoare emoţională pentru noi şi nu e bine să vorbim de cifre. Dar în momentul în care s-a făcut poliţa de asigurare, pentru că, bineînţeles, că bunurile au fost asigurate, a trebuit să punem şi o cifră", a spus ministrul Ioana Ciocan.