A încălcat ordinul de protecţie şi a intrat cu maşina în zidul casei soţiei. Nemţean, reţinut de poliţişti

Un nemţean de 49 de ani, din localitatea Pângăraţi, a fost reţinut de poliţişti după ce a comis mai multe infracţiuni: a condus băut, a încălcat ordinul de protecţie faţă de soţie şi a ameninţat că îi dă foc locuinţei.

A încălcat ordinul de protecţie şi a intrat cu maşina în zidul casei soţiei. Bărbat din Neamţ, reţinut - Sursa: Captură foto

Bărbatul s-a urcat sub influenţa băuturilor alcoolice la volanul unui autoturism şi a venit la locuinţa soţiei, deşi pe numele lui era emis un ordin de protecţie.

"Ar fi pătruns cu autoturismul pe poarta de acces, intrând în coliziune cu zidul locuinţei. Ulterior, acesta ar fi coborât din autoturismul, s-ar fi deplasat la portbagaj, de unde a luat un recipient din plastic cu substanţă inflamabilă, ameninţând cu incendierea locuinţei", a declarat purtătorul de cuvânt al IPJ Neamţ, Ramona Ciofu.

Bărbatul a fost testat cu aparatul alcooltest, rezultatul indicând o valoare de 1,06 mg/l alcool pur în aerul expirat. El a fost condus la Spitalul Judeţean de Urgenţă Piatra-Neamţ, în vederea recoltării de mostre biologice de sânge, unde în prezenţa cadrelor medicale a refuzat prelevarea.

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Bărbatul a fost reţinut pentru 24 de ore de poliţişti, fiind cercetat pentru încălcarea ordinului de protecţie, refuzul sau sustragerea de la prelevarea de mostre biologice şi ameninţare.