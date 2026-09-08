Un cetăţean rus de 40 de ani, stabilit în România, a fost prins când spiona baze NATO şi alte obiective critice din România. Autorităţile transmit că acesta era coordonat prin serviciul de mesagerie Telegram.

Tentativă de sabotaj pe teritoriul României. Spion rus, prins de SRI şi agenţi secreţi străini - Hepta

Potrivit SRI, acesta fotografia şi filma centre de comunicaţii şi baze militare naţionale utilizate de aliaţii NATO, dar şi sedii ale instituţiilor din Sistemul Naţional de Apărare, Ordine Publică şi Siguranţă Naţională. De asemenea, fotografia şi filma infrastructuri critice din ţara noastră.

În perioada februarie-iulie 2026, cetăţeanul rus a fost monitorizat constant de Serviciul Român de Informaţii şi a devenit subiectul unei ample investigaţii, privind tentative de acte de diversiune şi sabotaj.

"Datele obținute indică un tipar acțional similar celui folosit pe teritoriul statelor europene de rețele de sabotori coordonate de entități din Federația Rusă, inclusiv în cazurile dejucate în România în 2024 și 2025: cetățeanul rus era instruit de un intermediar să realizeze materiale foto-video cu obiective de interes strategic militar, inclusiv aeronave cargo ucrainene ANTONOV pe durata prezenței pe teritoriul național", se arată în comunicatul SRI.

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"De asemenea, investigația a relevat că Federația Rusă continuă să folosească persoane din categorii vulnerabile pentru derularea de astfel de activități ilegale", mai scriu cei de la SRI.

Agenţii SRI au lucrat împreună cu procurorii DIICOT şi parteneri de la servicii secrete externe pentru a preveni consecinţele unei acţiuni de sabotaj pe teritoriul ţării noastre.

Acțiunile specifice întreprinse de SRI, precum și măsurile dispuse cu autoritățile române și partenerii externi au condus la prevenirea unei acțiuni de sabotaj pe teritoriul național.

Cei de la DIICOT spun că bărbatul cu cetăţenie rusă "a realizat și transmis fotografii, privind tehnica forțelor armate române/aliate și deplasarea personalului și a tehnicii de luptă, la mai multe obiective (baze) militare românești și multinaționale, situate pe raza județelor Cluj, Constanța , Călărași , Ilfov și a municipiului București, fapte care, prin natura lor, au pus în pericol securitatea națională".

Urmează să fie sesizată Curtea de Apel Bucureşti cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile. Juridic, acuzaţia la adresa sa este de "tentativă la acte de diversiune".

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