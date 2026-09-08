Scandal, marți, la Institutul Național de Medicină Legală din București, unde rudele lui Costeluș de la Clejani s-au revoltat după ce nu au putut ridica trupul neînsuflețit al cunoscutului TikToker. Situația a degenerat, iar la fața locului au fost mobilizate mai multe echipaje de poliție și jandarmerie, dar și luptători ai Serviciului pentru Acțiuni Speciale, pentru a preveni escaladarea conflictului.

Nemulțumiți că nu pot ridica trupul tânărului, membri ai familiei sale au început să adreseze injurii cadrelor medicale.

Scandal la INML

"La data de 8 septembrie 2026, în jurul orei 11:00, polițiștii din cadrul Secției 26 Poliție au fost sesizați, prin Sistemul Național Unic pentru Apeluri de Urgență 112, de către reprezentantul unei societăți de pază, cu privire la faptul că, în fața unei instituții medicale, situată pe o stradă din Sectorul 4, mai multe persoane ar fi devenit recalcitrante la adresa personalului medical, întrucât acestora nu le-ar fi fost permisă ridicarea trupului neînsuflețit al unui membru de familie, decedat în urmă cu câteva zile. La fața locului s-au deplasat mai multe echipaje de ordine publică din cadrul Poliției Sectorului 4, care au constatat că cele sesizate se confirmă. Din verificările preliminare efectuate a rezultat faptul că persoanele în cauză ar fi adresat injurii cadrelor medicale, pe fondul nemulțumirii generate de faptul că nu le-ar fi fost permisă ridicarea trupului neînsuflețit al unui membru de familie. Polițiștii au intervenit pentru restabilirea ordinii și liniștii publice, persoanele implicate fiind legitimate", transmite Poliția Capitalei într-un comunicat de presă.

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Totodată, au fost efectuate verificări asupra autoturismelor cu care rudele lui Costeluș de la Clejani au venit la INML, în vederea identificării unor posibile obiecte a căror deținere este interzisă de lege. Pentru prevenirea escaladării situației, la fața locului au fost solicitați jandarmi, precum și luptători din cadrul Serviciului pentru Acțiuni Speciale.