Un copil de patru ani din Ialomiţa a plătit cu viaţa greşeala mamei lui. Femeia mergea cu el pe scuter când a tăiat calea unei motociclete. Amândoi au fost aruncaţi pe asfalt, iar copilul nu a supravieţuit. Mama a scăpat fără răni grave şi este anchetată de poliţişti pentru ucidere din culpă.

Femeia îşi ţinea în braţe fiica de patru ani şi mergea pe strada principală din Dridu, Ialomiţa când a făcut o manevră imprudentă şi a ajuns în faţa unei motociclete care mergea cu viteză. Fetiţa este aruncată câţiva metri pe asfalt.

Accidentul a avut loc în intersecţie. Mama şi fetiţa sa mai aveau doar câţiva metri până la destinaţie. Femeia a vrut să vireze la stânga pe această stradă, dar nu s-a asigurat şi a intrat în faţa unui motociclist.

"Era meci aici şi a vrut să traverseze. Copilul stătea în faţă, pe podea, se ţinea de ghidon", povestesc martorii.

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Motociclistul nici nu a apucat să frâneze pentru că scuterul a apărut brusc în faţa lui. Cel care îl conducea a ajuns la spital, la fel ca femeia de 31 de ani, mama fetiţei.

"O plimba mereu! Toată lumea spunea că o plimba. Veneau la meci, la bărba-su", povestesc martorii.

Poliţiştii spun că fetiţa de patru ani nu avea ce să caute pe scuter, iar mama ei a greşit grav şi pentru că nu a acordat prioritate când a virat la stânga.

"Nu se transportă copilul pe motocicletă, nu se transportă pe trotinetă, nu se tranportă copilul pe scuter. Copilul până la 14 ani, locul lui este în ataş. Ataşul este o componentă auxiliar a unei motocicletei", spune Aurel Moraru, instructor auto.

65 de oameni au murit în primele opt luni ale anului în accidente în care au fost implicate motociclete sau scutere.