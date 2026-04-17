Video A început sezonul căpuşelor. Ce recomandă specialiştii pentru prevenţie

E vreme frumoasă, de primăvară şi ieşim în spaţii verzi, însă suntem pregătiţi şi împotriva căpuşelor? Sunt din ce în ce mai multe cazuri în camerele de gardă şi în cabinetele medicilor de familie. Pacienţii nu se mai prezintă doar cu febră şi viroze, ci şi cu o capuşă ataşată de piele.

de Antonia Gasparovici

la 17.04.2026 , 14:58

În primul rând trebuie să fim atenţi la hainele pe care le alegem atât pentru noi, cât şi pentru copii. Pe locul doi avem spray-urile cu acţiune repelentă, pe care ar trebui să le folosim mai ales dacă mergem în locuri cu iarbă deasă. Şi trei: verificarea temeinică atunci când ajungem acasă. 

Căpușele devin active odată cu încălzirea vremii. Specialiștii atrag atenția că aceste insecte sunt prezente în parcuri, în zone cu iarbă înaltă şi chiar şi în propriile grădini. Şi ca de obicei, cel mai bun tratament este prevenţia.

"În primul rând e important, mai ales pentru copii să identificăm cât se poate de repede capusa. Cu cât stă mai mult după ce a muşcat, cu atât mai mare este riscul să apară infecţia, ca de exemplu boala Lyme, adică borrelioza. De cele mai multe ori căpuşa nu ne face nimic rău, vorbim doar de căpuşele care sunt infectate, dar sigur că nu avem de unde să ştim în momentul în care ne muşcă. Dacă totuşi s-a întâmplat, căpuşa trebuie scoasă în întregime. Dacă ne descurcăm acasă e foarte bine, dacă nu avem suficientă dexteritate, mergem la cel mai apropiat cabinet. Medicul va prescrie antibotic ca profilaxie. E o doză unică, nu e nimic greu de făcut şi e logic să o facem pentru a preveni inclusiv episodul acut.", explică Adrian Marinescu, medic primar Boli Infecţioase

Un episod acut are simptome specifice.

"O zonă roşie, nu trebuie să fie neapărat unde a fost muşcătura, poate fi şi la distanţă, cu o simptomatologie care poate să semene cu o raceală, dar e importantă acea zonă roşie. Dacă a apărut, voi merge la medic şi acolo primesc tratament pentru epsiodul acut.", adaugă Adrian Marinescu.

Atenţia la detalii face diferenţa, iar paşii pentru prevenţie sunt aceiaşi atât pentru adulţi, cât şi pentru copii.

"Nu înseamnă că nu mai lăsăm copiii să se joace în iarbă, dar va trebuie să avem grijă cum îi îmbrăcăm, e preferabil să îi imbracam în haine deschise la culoare pentru a vedea cu uşurinţă căpuşa, ar fi bine la copiii mai mici să punem şosetele deasupra ciorapului, pentru că au tendinţa de a merge între ciorap şi pantalon şi atunci urca pe copil şi întotdeauna când ajungem, verificăm copilul din cap până în picioare, inclusiv pe cap. Dacă suntem în oraş ne prezentăm la cel apropiat spital de pediatrie care are şi chirurgie. Cu cât stăm mai mult, cu atât riscul e mai mare să ne ajungă în circulaţie o grămadă degermeni, nu numai Borellia, germeni, bacterii.", spune Irina Antonescu, medic pediatru

Specialiştii recomandă monitorizarea atentă a stării de sănătate  timp de cel puţin 30 de zile după muşcătură. Dacă în acest interval apar dureri de cap, dureri articulare sau febră ar trebui să mergem din nou la medic pentru o reevaluare de specialitate.

