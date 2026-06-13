Rudele unui pacient mort după o operaţie banală îi acuză pe medicii unui spital din Bihor de neglijenţă criminală. Bărbatul de 60 de ani se plângea de o durere de picior, iar medicii au intervenit chirurgical. După operație, însă, omul a continuat să se simtă rău, iar starea lui s-a agravat. Mai mult, familia spune că bărbatul ar fi contractat mai multe infecții în timpul spitalizării. Au urmat complicații grave, un stop cardiorespirator și un an și jumătate petrecut în comă. Apoi, decesul.

"A mers cu maşina la spital şi a venit în sicriu de acolo". Sunt cuvintele unui om rămas fără tată. Şofer de camion de o viaţă, Ioan Forgaci a ajuns la spital în 2024, cu dureri crâncene la un picior. Medicii au descoperit o arteră blocată.

"Prima dată au încercat să îi desfunde vena, după care l-au operat şi i-au pus un bypass care a fost infectat", a declarat Ionuţ Forgaci, fiul victimei.

"A mers cu maşina la spital şi a venit în sicriu de acolo"

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Pentru a restabili circulația sângelui, medicii i-au montat pacientului un tub artificial care ocolește artera blocată. A fost o intervenţie banală, astfel că, două zile mai târziu, bărbatul a fost externat. Familia spune că problemele au început abia după ce a ajuns acasă.

"I-a făcut un control, l-a chemat la un control. Acolo a spus că crede că e un hematom şi că ăla o să se elimine singur, din cauza aia are sângerări. În ziua în care am fost la el la control, după ce am ajuns acasă, a făcut hemoragie", a mai declarat fiul victimei.

Familia spune că a continuat discuţia cu medicul prin mesaje. "Spălaţi, puneţi comprese cu multă betadină şi veniţi la urgenţe să vă reinternez. Puteţi veni mâine, nu am locuri în spital?!"

S-au dus, bărbatul a fost internat, dar câteva zile mai târziu a suferit un stop cardiorespirator. Medicii l-au resuscitat, însă pacientul nu şi-a mai revenit din comă. "După SCR nu a mai vorbit timp de un an şi opt luni nimic, până când a decedat. Foarte multe infecţii a luat din spital, foarte, foarte multe. Non-stop era cu infecţii. Ne-au ascuns foarte multe chestii, nici nu ne ziceau, nici nu vorbeau cu noi", acuză Ionuţ Forgaci.

"Raportul de expertiză medico-legală, arată, fără niciun fel de dubiu, că persoana decedată a fost infectată cu multiple infecţii nosocomiale. De asemenea, din acest raport reiese că proteza a fost infectată cu Staphylococcus aureus", explică Raul Forgaci, avocatul familiei.

Spitalul se apără

Jerzicska Erno, medic chirurg: Sunt intervenţii care se fac doar echipe dedicate, în săli dedicate, cu personal şi material dedicate.

Reporter: Infectarea s-ar fi putut face în cât timp a fost externat?

Jerzicska Erno, medic chirurg: Mult mai probabil s-a produs în acea perioadă, în care a fost pansat în afara acestui spital.

Cazul a ajuns și în instanță. Medicul a cerut un ordin de protecție împotriva fiului pacientului, pe care îl acuză că l-ar fi ameninţat. Rudele victimei cer, la rândul lor, o nouă expertiză medico-legală, care să fie realizată în afara județului Bihor.