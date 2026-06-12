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A murit după ce a căzut dintr-un cireș și a rămas suspendat între ramurile pomului

A murit după ce a căzut dintr-un cireș și a rămas suspendat între ramurile pomului A murit după ce a căzut dintr-un cireș și a rămas suspendat între ramurile pomului - arhivă
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Nicu Tatu | Timp citire: 1 minut
Publicat la 12.06.2026, 12:32 | Modificat la 12.06.2026, 12:39

Un bărbat de 57 de ani din municipiul Motru a murit după ce a căzut dintr-un cireș și a rămas suspendat între ramurile pomului, potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Gorj. Polițiștii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă, iar ancheta continuă pentru stabilirea exactă a împrejurărilor în care s-a produs tragedia.

Potrivit sursei citate, poliţiştii din cadrul Poliţiei Municipiului Motru au fost sesizaţi joi, prin 112, cu privire la faptul că o persoană a căzut dintr-un copac, în municipiul Motru.

"La faţa locului s-a deplasat de îndată o echipă operativă, care a stabilit că un bărbat de 57 de ani, din municipiul Motru, s-ar fi urcat într-un cireş pentru a culege fructe, iar la un moment dat şi-ar fi pierdut echilibrul, căzând printre ramurile arborelui şi rămânând suspendat în încrengătura acestuia. La sosirea echipajelor de intervenţie, bărbatul a fost coborât de către personalul SMURD, însă, în urma evaluării medicale efectuate la faţa locului, a fost constatat decesul acestuia. Cadavrul a fost transportat la Serviciul de Medicină Legală Gorj, în vederea efectuării necropsiei şi stabilirii cu exactitate a cauzei decesului", au menţionat reprezentanţii IPJ Gorj.

Poliţiştii au întocmit dosar penal de ucidere din culpă, cercetările fiind continuate pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs evenimentul

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Nicu Tatu
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