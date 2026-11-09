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A murit Florian Lungu, una dintre cele mai cunoscute voci ale jazzului românesc. "Moșu" avea 83 de ani

A murit compozitorul Florian Lungu, părintele jazzului romanesc. Avea 83 de ani A murit compozitorul Florian Lungu, părintele jazzului romanesc. Avea 83 de ani - Sursa: Captură foto Facebook/ OnRecord
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Editor Denisa Vladislav | Timp citire: 1 minut
Publicat la 09.11.2026, 15:53 | Modificat la 09.11.2026, 15:58

Florian Lungu, unul dintre cei mai cunoscuți realizatori și comentatori de jazz din România, a murit, luni, la vârsta de 83 de ani.

''A murit Florian Lungu, una dintre vocile emblematice ale jazzului românesc. Cunoscut în lumea muzicală drept 'Moșu', Florian Lungu a fost muzicolog, pianist, compozitor, aranjor, profesor și realizator de emisiuni de radio și televiziune, dedicându-și mai bine de șase decenii promovării jazzului'', a informat Radio România Cultural, pe Facebook.

Muzicianul Mike Godoroja a transmis un mesaj la moartea celui cu care a colaborat în diferite emisiuni.

''Nu știu cum să scriu acest text... A plecat Florian Lungu... Moșu... în dimineața asta! O mare parte din noi, cei care iubim jazz-ul, se duce la ceruri odată cu Tiberian, Nicolas Simion și, acum, Moșu!'', a scris muzicianul pe pagina de socializare. 

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Denisa Vladislav
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