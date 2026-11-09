A murit Florian Lungu, una dintre cele mai cunoscute voci ale jazzului românesc. "Moșu" avea 83 de ani

Florian Lungu, unul dintre cei mai cunoscuți realizatori și comentatori de jazz din România, a murit, luni, la vârsta de 83 de ani.

''A murit Florian Lungu, una dintre vocile emblematice ale jazzului românesc. Cunoscut în lumea muzicală drept 'Moșu', Florian Lungu a fost muzicolog, pianist, compozitor, aranjor, profesor și realizator de emisiuni de radio și televiziune, dedicându-și mai bine de șase decenii promovării jazzului'', a informat Radio România Cultural, pe Facebook.

Muzicianul Mike Godoroja a transmis un mesaj la moartea celui cu care a colaborat în diferite emisiuni.

''Nu știu cum să scriu acest text... A plecat Florian Lungu... Moșu... în dimineața asta! O mare parte din noi, cei care iubim jazz-ul, se duce la ceruri odată cu Tiberian, Nicolas Simion și, acum, Moșu!'', a scris muzicianul pe pagina de socializare.