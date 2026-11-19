Poliția de Frontieră a anunțat, joi, că traficul s-a aglomerat din nou la Punctul de Trecere a Frontierei Siret. Potrivit celor mai recente informații, peste 350 de autovehicule de transport marfă sunt în coloană.

"La Punctul de Trecere a Frontierei Siret, astăzi, 19 noiembrie 2026, începând cu ora 11:00, se înregistrează valori ridicate de trafic pe sensul de ieşire din România pentru automarfare", anunţă, joi, Poliţia de Frontieră.

Timpul de aşteptare a ajuns la 420 de minute, coloana de automarfare se întinde pe aproximativ 5 km, iar în aşteptare se află în jur de 350 de autovehicule de transport marfă.

"În prezent, sunt utilizate toate cele trei artere destinate controlului automarfarelor, poliţiştii de frontieră depunând eforturi pentru gestionarea fluxului de trafic şi reducerea timpilor de aşteptare. Totodată, pentru fluidizarea traficului şi identificarea unor soluţii de gestionare eficientă a acestuia, reprezentanţii Poliţiei de Frontieră Române menţin permanent legătura cu autorităţile de frontieră ucrainene, în vederea coordonării activităţilor de control şi dispunerii unor măsuri comune", a mai precizat sursa citată.

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De ce se aglomerează Vama Siret

Situaţia care duzează deja de câteva zile este determinată de volumul crescut al transporturilor de mărfuri, specific perioadei premergătoare sărbătorilor de iarnă, precum şi de capacitatea redusă de preluare a automarfarelor pe partea ucraineană.

"Astfel, în timp ce PTF Siret poate procesa, în condiţii normale, aproximativ 250 de camioane în 12 ore, autorităţile ucrainene preiau, în medie, între 170 şi 200 de automarfare în acelaşi interval, ceea ce determină acumularea acestora pe teritoriul României", preciza Poliţia de Frontieră zilele trecute.