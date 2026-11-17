Din cele 2.900.000 de maşini înmatriculate în Bucureşti şi Ilfov, 1.300.000 de autovehicule nu îndeplinesc nici măcar standardul de poluare euro 4 - devenit obligatoriu pentru orice maşină nouă vândută de la 1 ianuarie 2006. 60% din poluarea din Bucureşti e provocată de trafic.

Ora 7 și jumătate dimineața, chiar în intersecția dintre Calea 13 Septembrie și Șoseaua Progresului - una dintre cele mai aglomerate zone din București și, totodată, un punct critic pe harta poluării. Traficul este deja blocat. Sute de mașini și autobuze care vin dinspre Rahova, Drumul Taberei sau Răzoare stau bară la bară și avansează cu greu, semafor după semafor.

Nu întâmplător, chiar aici în zonă este amplasat un senzor de măsurare a calității aerului. Datele arată constant că această intersecție este un adevărat punct roșu pentru noxe, în special când vine vorba de dioxidul de azot și de particulele fine generate de motoarele care stau pornite pe loc.

O posibilă soluție este chiar acum în dezbatere publică: Primăria Capitalei propune restricții treptate pentru mașinile vechi și poluante în zona centrală, măsură care ar urma să intre în vigoare din 2027.