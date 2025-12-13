"Nicuşoare, nu mai sta, apără Justiţia". A treia seară de manifestaţii pentru independenţa Justiţiei

Sâmbătă seara are loc a treia seară de manifestaţii pentru susţinerea independenţei justiţiei, ca urmare a dezvăluirilor din documentarul Recorder privind problemele din sistem. Protestatarii continuă să se adune în Piaţa Victoriei din Capitală.

În mijlocul protestatarilor este delimitat un spaţiu unde se află mai multe persoane cu megafoane care dau tonul unor scandări precum "Nicuşoare, nu mai sta, apără Justiţia", "Deficitul bugetar, la corupţi în buzunar", "Hoţii", "Borfaşilor".

De asemenea, manifestanţii au o fotografie în mărime naturală a preşedintei Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, Lia Savonea, care afişează mesajul "Asigur protecţie pentru corupţi".

Unii protestatari afişează pancarte cu mesaje cum ar fi "Schimbarea începe unde începe curajul", "Toţi pentru justiţie", "Bucureştiul nu acceptă Omerta".

Articolul continuă după reclamă

Numărul participanţilor la manifestaţie a crescut, iar celor aflaţi în Piaţa Victoriei continuă să li se alăture protestatari. Sute de oameni se adună şi în acestă seară în mai multe oraşe din ţară, precum Braşov şi Constanţa.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Cum gestionaţi scumpirile de Crăciun? Cumpăr mai puţin Cheltuiesc mai mult

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰