Veşti bune în familia regală britanică înainte de Sărbători. Tratamentul Regelui Charles pentru cancer va fi redus de la anul, după ce monarhul a făcut progrese majore în ultimele luni. Anunţul a fost făcut chiar de Regele Charles printr-un mesaj video. Gestul lui rupe tradiţia britanică de a ţine departe publicul de viaţa personală a membrilor familiei regale.

"Programul meu de tratament pentru cancer poate fi redus de la anul. Această etapă importantă este atât o binecuvântare personală, cât şi o mărturie a progreselor remarcabile care au fost făcute în îngrijirea cancerului în ultimii ani", a declarat regele Charles al III-lea.

Mesaj video transmis de la Palatul Buckingham

Într-un mesaj video înregistrat, Regele Charles a făcut anunţul aşteptat de toţi susţinătorii monarhiei britanice. Palatul Buckingham nu a folosit cuvântul "remisie", dar a confirmat că monarhul a reacţionat bine şi că tratamentul va fi redus semnificativ. Clipul a fost difuzat ca parte a unei campanii publice în care suveranul britanic a încurajat oamenii să participe la programele de screening pentru cancer.

"Ştiu din propria experienţă că un diagnostic de cancer poate fi copleşitor. Ştiu, de asemenea, că depistarea la timp poate schimba direcţia tratamentului şi să ofere timp neprețuit echipelor medicale, iar pacienților să le ofere darul prețios al speranței", a adăugat monarhul britanic.

Prințesa Kate, în remisie după tratamentul oncologic

În ianuarie, Prinţesa Kate a dezvăluit şi ea că este în remisie după tratamentul de cancer. Nici ea şi nici Regele nu au dezvăluit care este tipul de cancer de care suferă.

La Londra, Regina Camilla a invitat zece copii bolnavi, susţinuţi de organizaţiile sale caritabile, să decoreze bradul de Crăciun - o tradiţie pe care o respectă cu sfinţenie de 20 de ani. Micuţii s-au bucurat de un meniu clasic pregătit special pentru ei: cârnaţi, piure de cartofi şi mazăre. Regina Regatului Unit a primit şi ea un cadou din partea lui Moş Crăciun.

