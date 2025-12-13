Antena Meniu Search
Marina ucraineană acuză Rusia că a atacat în mod deliberat, sâmbătă, cu o dronă, o navă civilă turcă. Atacul ar fi avut loc la o zi după ce Moscova a lovit două porturi ucrainene. Nava transporta ulei de floarea soarelui către Egipt, relatează Reuters.

13.12.2025
Navă civilă turcă, ţinta unui atac cu dronă al Rusiei în apropierea coastei Ucrainei, susţine Kievul

Marina ucraineană a transmis într-un comunicat că nava "VIVA", sub pavilion turc, lovită sâmbătă transporta ulei de floarea-soarelui către Egipt, nu s-au înregistrat victime în rândul celor 11 marinari aflaţi la bord şi cargoul şi-a putut continua deplasarea.

În acelaşi comunicat se mai menţionează că nava a fost lovită în largul Mării Negre, în zona economică exclusivă a Ucrainei, dar în afara razei de acţiune a apărării antiaeriene ucrainene.

O altă navă comercială sub pavilion turc a fost avariată vineri într-un atac aerian rusesc în apropierea Odesei, în portul ucrainean Ciornomorsk.

Două petroliere din "flota fantomă", lovite acum două săptămâni

În urmă cu două săptămâni, două petroliere din "flota din umbră" cu ajutorul căreia Rusia ocoleşte sancţiunile pe care i le-au impus ţările occidentale au fost lovite de drone maritime ucrainene în Marea Neagră în apropierea coastelor Turciei, în afara apelor teritoriale ale acesteia. Ambele nave se deplasau fără încărcătură către portul rus Novorossiisk.

Preşedintele rus Vladimir Putin a avertizat după atacul ucrainean asupra acelor petroliere că Rusia îşi va "extinde paleta loviturilor împotriva navelor care intră în porturile ucrainene", adică va recurge la represalii atât împotriva navelor ucrainene, cât şi a navelor din ţările occidentale care ajută Kievul în efectuarea acestor atacuri, şi a ameninţat de asemenea Ucraina cu tăierea completă a accesului acesteia la Marea Neagră.

Preşedintele turc Recep Tayyip Erdogan a avut vineri o întrevedere cu Putin în Turkmenistan, discuţie după care a declarat că a cerut Rusiei şi Ucrainei să încheie un "armistiţiu limitat" care să oprească atacurile reciproce asupra infrastructurile energetice şi maritime

