Sute de cartușe, descoperite în timpul lucrărilor de construcție a unei case din Harghita. Intervenţie ISU

Descoperire neașteptată pe un șantier din Harghita. Aproape 450 de cartușe au fost găsite sâmbătă, în timpul lucrărilor de construcție a unei case din orașul Bălan, iar la fața locului a intervenit echipa pirotehnică a ISU pentru asanarea zonei și ridicarea muniție, potrivit Mediafaxi.

de Redactia Observator

la 13.12.2025 , 21:12
Muniție găsită la săpături pentru o casă, în Harghita. Intervenție a pirotehniștilor Sute de cartușe, descoperite în timpul lucrărilor de construcție a unei case din Harghita. Intervenţie ISU - Shutterstock | Ilustraţie

Aproape 450 de cartușe de calibru 7,92 mm au fost descoprite, sâmbătă, în timpul unor lucrări de construcție a unei case din orașul Bălan, județul Harghita.

Echipa pirotehnică a ISU Harghita executat o misiune de asanare pirotehnică în orașul Bălan, unde au fost descoperite mai multe elemente de muniție, în urma unor lucrări de construcții la o casă.

Pirotehnicienii au cercetat zona în care a fost descoperită muniția cu detectorul de metale. Este vorba de 447 de cartușe de calibru 7,92 mm. Acestea au fost ridicate, transportate și depozitate în condiții de siguranță într-un depozit special amenajat pentru a fi ulterior distruse.

