Româncele diagnosticate cu endometrioză ar putea avea o zi liberă pe lună. Ziua va fi plătită de angajator şi va fi considerată vechime în muncă, potriivt proiectului de lege care a trecut de Senat. Statisticile arată că una din zece femei din România suferă de această afecțiune. În Spania și Portugalia, femeile primesc între trei şi cinci zile libere lunar.

Mii de femei din românia diagnosticate cu endometrioză se confruntă lună de lună cu dureri mentstuale greu de suportat. În ajutor lor, vine un proiect de lege care le acordă o zi liberă lunar, plătită. E nevoie de o recomandare a medicului ginecolog

"Eu cred că este un proiect foarte bun, trebuia făcut mai devreme. Sunt destule femei care cred că au nevoie de treaba asta.", a spus o femeie.

"Cred că este o idee foarte bună, având în vedere că multe femei se confruntă cu dureri puternice în acea perioadă și eu fiind angajată și în situația de față cred că ar fi benefic dacă s-ar aplica și la noi, mai ales că avem nevoie de o zi liberă.", a adăugat altă femeie.

Articolul continuă după reclamă

"Dacă au dureri și nu pot să meargă la serviciu e și normal să le dea o zi liberă.", a menţionat femeia.

Endometrioza este o boală cronică inflamatorie care poate duce la infertilitate.

"Majoritatea pacientelor cu endometrioză au dureri foarte foarte mari la menstruație, sunt dureri extraordinar de greu de gestionat. Indiferent de ce tratament administrăm, antialgic, antiinflamator pacientele pur și simplu nu pot funcționa în acele momente ale lunii.", a spus Silviu Istoc, medic ginecolog.

Prima țară europeană care a pus în aplicare un astfel de proiect este Spania, în urmă cu doi ani. Acolo, femeile primesc între 3 și 5 zile libere consecutive.

"Gata cu mersul la muncă cu dureri, gata cu luatul pastilelor înainte de a ajunge la muncă şi cu obligaţia de a ne ascunde în acele zile în care durerile nu pe lasă să muncim.", a declarat Irene Montero, Ministrul spanilol al Egalităţii.

"Sunt profesoară. Anul trecut, am lipsit 10 luni de la serviciu. Din fericire, lucrez într-o şcoală publică, altfel mi-aş fi pierdut cu siguranţă slujba.", a spus o profesoară din Spania.

"Până acum, femeile se descurcau cum puteau. Sunau şefii sau colegele de la muncă, le spuneau: Mă simt rău, ţine-mi locul", a spus Txantón Martínez-Astorquiza, preşedinte Societatea de Ginecologie.

Anul acesta, și Portugalia a implementat aceeași măsură după ce a dus campanii de informare a publicului în privinţa endometriozei.

"În rândul populației masculine, 30% dintre bărbați nu au auzit niciodată de această afecţiune. Deși cele mai multe femei au auzit despre această boală, doar 60% știu mai mult sau mai puțin ce este.", a spus Joao Cavaco Gomes, medic ginecolog.

În România, legea a trecut de Senat şi merge în Camera Deputaţilor. Mai mulţi aleşi au contestat proiectul pe motiv că este discrimatoriu. Ei consideră că sunt și alte boli care pot fi invalidante pe un interval scurt de timp.

Endometrioza afectează 190 de milioane de femei la nivel mondial și 500.000 de femei în România. 10% dezvoltă forme severe ale bolii.

Laura Ilioiu Like

Întrebarea zilei Cum gestionaţi scumpirile de Crăciun? Cumpăr mai puţin Cheltuiesc mai mult

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰