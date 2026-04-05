Încă un copil a căzut de la etaj în Focşani. Doi au căzut acum două săptămâni, în Capitală. Şi anual, vorbim despre aproape O MIE de victime. Scenariul e acelaşi de fiecare dată. Se întâmplă într-un moment de neatenţie al părintelui pentru că cele mai multe apartamente nu au sisteme de siguranţă. E important şi cum reacţionăm, ca părinţi, în astfel de situaţii. Pe băiatul de 7 ani, din Focşani, care a căzut de la etajul al doilea, tatăl l-a luat în braţe şi l-a dus în casă până la sosirea ambulanţei.

Tatăl băiatului nu îşi explică ce s-a întâmplat. Şi-a lăsat copilul de 7 ani nesupravegheat doar câteva minute.

Mărturia tatălui

"Îi pregăteam să mănânce. Eram in bucătărie şi în timpul ăsta, 3 minute cred că a durat cât am stat eu în bucătărie... asta s-a întâmplat. Nu am înţeles de ce s-a dus acolo. O fi auzit o maşina care seamănă cu a mea la motor, s-o fi dus să se uite", a povestit Nicu Călmuş, tatăl băiatului.

"Unul dintre vecini a văzut când copilul a căzut de la etaj, chiar aici în grădină şi sunat la 112. În tot acest timp tatăl încerca să intre în camera respectivă pe care chiar băiatul a închis-o pe interior", transmite Adrian Obreja, reporter Observator.

Bărbatul care a văzut totul se afla în parcare în momentul incidentului.

"Nu știam de unde a căzut. Era conștient, se mişca, era întreg, l-am pipăit pe mâini, pe picioare, se mişca. Apoi am sunat la ambulanță, a venit. A coborât tatăl și l-a luat în casă", a explicat Nicu Racoviţeanu, martor la incident.

Medicii avertizează asupra riscurilor după căderi de la înălțime

Din fericire, băiatul nu se află în stare gravă. Medicii trag însă un semnal de alarmă şi ne spun cum să acţionăm în astfel de situaţii.

"În toate cazurile în care există o precipitare, o cădere de la înălțime, presupunem că există un traumatism al coloanei. Este recomandat să-i imobilizăm capul. Se poate întâmpla o secționare a măduvei spinării, ceea ce duce la paralizie a muşchilor respiratori și la moartea prin sufocare. Succesiunea de manevre ar fi fost: imobilizarea capului, verificarea stării de conștienţă, verificarea respiraţiei", a subliniat Cristian Grasu, preşedintele Asociaţiei Serviciilor de Ambulanţă din România.

Tot mai multe cazuri de copii care cad de la înălțime

Datele arată că, în medie, 2-3 copii cad zilnic de la înălţime, în România. Astfel de incidente ar putea fi evitate cu ajutorul sistemelor de siguranţă şi de blocare a ferestrelor care se găsesc în magazine.

"Uneori ei sunt atât de agitaţi încât, poate vrei și tu să faci o treabă, ca mamă nu știi când dispar de lângă tine, de asta trebuie să-ţi iei măsuri de precauție", a precizat o femeie.

Polițiștii au deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă.

