Un copil de 7 ani a căzut de la etajul doi al unui bloc din Focșani. Se afla în casă cu tatăl său

Un copil de 7 ani a căzut, sâmbătă după-amiază, de la etajul doi al unui imobil de pe strada Războieni din Focșani. Incidentul s-a petrecut în timp ce tatăl său gătea în bucătărie, iar copilul s-a urcat pe balcon și şi-a pierdut echilibrul. Un vecin a observat căderea și a sunat imediat la 112, iar minorul a fost preluat și transportat sub supraveghere medicală la spital.

Copilul era singur în dormitorul apartamentului în timp ce tatăl său gătea în bucătărie. Minorul s-a apropiat de balcon, a deschis geamul și, din neatenție, a căzut. Tatăl a preluat imediat copilul și l-a dus în interior până la sosirea echipajului medical.

"Astăzi 04.04.2026, în jurul orei 16:01, Dispeceratul SAJ Vrancea, a fost alertat prin numărul unic de urgență 112 cu privire la un incident grav produs pe strada Războieni din municipiul Focșani. Din primele informații, un copil de aproximativ 7 ani, a căzut de la etajul 2 al unui imobil. La locul solicitării a fost imediat direcționată o ambulanță tip C2 cu medic.La sosirea salvatorilor s-a constatat că minorul fusese deja preluat de tatăl său și transportat în interiorul apartamentului. În urma evaluării medicale de urgență, copilul a fost găsit conștient, prezentând un traumatism toraco-abdominal prin cădere de la înălțime. Medicul de pe ambulanță, a acordat primul ajutor calificat, procedând la stabilizarea și monitorizarea funcțiilor vitale ale micuțul pacient", a transmis SAJ Vrancea.

Ulterior, copilul a fost preluat și transportat sub supraveghere medicală la Unitatea de Primiri Urgențe Focșani pentru investigații de specialitate.

"La data de 4 aprilie a.c., în jurul orei 16:01, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Focșani au fost sesizați, prin apel 112, cu privire la faptul că un minor ar fi căzut de la etajul al doilea al unui imobil situat pe strada Războieni, din municipiu. Polițiștii deplasați la fața locului au constatat că aspectele sesizate se confirmă, fiind vorba despre un băiețel, în vârstă de 7 ani. Minorul era conștient la momentul preluării de către echipajul medical, fiind transportat la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale de specialitate", a transmis şi IPJ Vrancea.

Cercetările sunt continuate pentru stabilirea cu exactitate a împrejurărilor în care s-a produs evenimentul.

