Accident grav în Bihor, între un autotren, două autoturisme și o autocisternă fără încărcătură. Circulația rutieră este oprită pe ambele sensuri ale DN 1, între Huedin și Oradea, în localitatea Cornițel.

Accident de groază pe DN 1 în Bihor. O persoană a murit, alte patru sunt rănite - Shutterstock

Potrivit Centrului Infotrafic al Poliției Române, în urma coliziunii, autotrenul s-a răsturnat pe carosabil și a lovit un stâlp de electricitate. De asemenea, pe suprafața de rulare s-au înregistrat scurgeri de combustibil.

Accidentul s-a soldat cu moartea unui pasager și rănirea altor patru persoane, care au fost transportate la spital pentru îngrijiri medicale.

Traficul rutier este deviat pe ruta DJ 108I Bucea - DJ 764 Bratca - DN 1 Borod, până la finalizarea intervenției echipelor de salvare și a operațiunilor de degajare a carosabilului. În același timp, Centrul Infotrafic avertizează că este semnalată ceață pe mai multe drumuri din județul Suceava, unde vizibilitatea este redusă sub 200 de metri, iar izolat scade chiar sub 50 de metri.

Articolul continuă după reclamă

Totodată, valorile de trafic sunt în creștere pe principalele căi de acces către București.

Aglomerație este semnalată pe autostrada A1 București–Pitești, pe DN 1 în zona Otopeni, pe DN 1A la Mogoșoaia, pe DN 7 la Chitila, precum și pe Centura Capitalei, în special în zonele Chiajna, Domnești, Bragadiru și Pantelimon.