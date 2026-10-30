Reconectare spirituală, cu droguri de mare risc. Procurorii DIICOT au descins la o pensiune din Hunedoara, unde participanţii se pregăteau pentru un ritual halucinogen, cu o băutură folosită de triburile amerindiene. Organizatorii, soţ şi soţie, aveau zeci de clienţi care au plătit pentru experienţă mii de lei, dar spun că sunt nevinovaţi pentru că niciunul dintre participanţi nu a recunoscut că a consumat droguri. Medicii cred că trendul ''turismului şamanic'' poate ascunde pericole nebănuite.

În pensiunea din vârf de deal, la 20 de kilometri de Hunedoara, procurorii DIICOT au găsit frunze de coca, canabis şi DMT, un halucinogen foarte puternic care se foloseşte ca ingredient principal în Ayahuasca.

Locul în care aveau loc întâlnirile era retras, departe de ochii curioșilor. Pentru a atrage participanții, astfel de retreaturi sunt promovate prin promisiuni de reconectare cu sinele, experiențe spirituale, energii speciale și ritualuri șamanice. În spatele acestor practici prezentate drept metode de vindecare și dezvoltare personală se ascundeau de fapt ilegalităţi.

"Ei nu socializează cu oamenii, ei stau aşa mai izolaţi. Ei zic că au afaceri", spune o vecină.

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Cei doi suspecţi, organizatorii taberelor, soţ şi soţie, au fost lăsaţi în libertate de DIICOT. Procurorii nu au vrut să ofere mai multe detalii, chiar dacă îi acuză de trafic de droguri.

"Nu suntem și nu am fost niciodată niște infractori. Procurorii au crezut că vor avea un flagrant. Nu a fost cazul. Participanții la retreatul “Catedrala“ au dat toți declarații și nimeni nu a confirmat ipoteza lor despre consumul de droguri", declară Horia Francisc-Țurcanu, suspect de trafic de droguri.

Contactat de Observator, organizatorul taberei susţine că e nevinovat

Localitatea Boşord are puţin peste 700 de locuitori, însă autorităţile locale susţin că nu ştiut de astfel de ritualuri.

"Oamenii sunt bucureşteni care au venit şi au cumpărat imobile pe aici. Şi noi am fost uimiţi", menţionează o persoană.

Participanţii sunt atraşi din mediul online, prin clipuri de promovare. Ultimul curs promitea 4 zile de meditaţie, cunoaştere interioară şi vindecare pentru minte, inimă şi trup. Înscrierea costa 3500 de lei. Acolo au descins şi procurorii.

"O stare în care atenţia mea o retrag înăuntrul meu, în centrul fiinţei mele, în inimă, o stare în care respiraţia mea devine conştientă şi tot mai cuprinzătoare. Poarta este starea de prezenţă", spun suspecţii într-un videoclip YouTube, Călătoria Inimii, Școala Maestrului Interior.

Însă, doar prezenţi nu erau participanţii.

Ar fi consumat droguri până îşi pierdeau simţurile, susţin procurorii

"Dacă simţi că ceva poate fi schimbat, îmbunătăţit ştii unde se vede cel mai clar? Se vede în relaţiile noastre cele mai apropiate. În familie, cu soţia, cu soţul. Cel mai repede se vede cât de senini suntem şi cât de zâmbitori", menţionează Horia Francisc-Țurcanu.

"Măiestria interioară nu se găsește în mânăstiri în peşteri sau doar pe vârfuri de munte. Adevărata măiestrie e aici în viaţa pe care o trăim", zice Elena Francisc-Țurcanu.

"Trendul ''turismului şamanic'' ascunde o realitate complet nereglementată, lipsită de orice control medical sau autorizare legală, unde participanții își riscă viața", spun experţii.

"Am avut pacienţi care au venit cu intoxicaţie acuta pentru că în unele cazuri aceste centre foloseau amestecuri de substanțe. Fiind o plantă, oamenii o consideră inofensivă în realitate. Una dintre complicaţii poate să fie cauzată de creşterea excesivă a nivelului de serotonină în creier. Dacă nu e recunoscută și tratată la timp în 24-36 de ore poate duce la deces", explică Radu Ţincu, toxicolog.

"Soluțiile astea ajung să fie atractive pentru oameni, pentru că înainte de a lua o astfel de religie au mers în alte locuri şi au dat greș", menţionează Gabriel Diaconu, medic psihiatru.

În august, doi şamani, din Peru şi Danemarca, şi o româncă au fost arestaţi după ce au fost prinşi cu substanţe interzise tot la un ritual şamanic, în aceeaşi localitate din Hunedoara. Cei doi străini au declarat ulterior că au ajuns întâmplător în tabără, din Budapesta, iar proprietarii pensiunii a susţinut că drogurile erau aduse de către ei. Femeia a fost cercetată în libertate.