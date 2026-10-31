Dacă liderii politici vorbesc doar despre datorii și deficitul bugetar, o altă întrebare îi preocupă pe mulţi români: ce se întâmplă cu salariile de anul viitor? Avem noi răspunsul. Companiile din mediul privat estimează majorări de până la 6%. La Stat, însă, nu e clar dacă bugetarii vor primi mai mulţi bani la salariu. Asta în timp ce inflația rămâne ridicată: 6,6% în luna septembrie. Altfel spus, puterea de cumpărare scade, pentru că majorările nu reuşesc să ţină pasul cu preţurile.

Salariile anumitor angajați din mediul privat ar putea crește cu aproximativ 5% în 2027, potrivit unui studiu. Majorarea estimată este mai mică decât în ultimii doi ani, însă nu toți salariații vor beneficia de bani în plus. În companiile cu sindicate, unele creșteri ar putea fi deja stabilite prin contractele colective de muncă. În celelalte firme, majorările vor depinde de deciziile angajatorilor și de bugetele disponibile.

"Absolut nimic nimic nimic la salariu.. Am atâta timp şi nu s-a dat nimic. E trist", a declarat un contribuabil.

"Salariul tot acelaşi e... Nu ştim unde vom ajunge, dar bine nu va fi", a adăugat altă persoană.

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Creşterile salariale din 2027 ar putea fi sub rata inflaţiei

"O creştere viitoare a salariului oferit de firme va fi cel mai probabil în linie cu inflaţia, sau sub aceasta. S-a terminat perioada în care aveam creşteri salariale de două cifre", a explicat Iulian Lolea, economist-şef Concordia.

"Oamenii cumpără mai puțin, companiile vând mai puțin. Și dacă prețurile cresc, asta sigur că îi împiedică pe oameni să-și cumpere cantitățile de bunuri și servicii pe care cei le-ar dori. Deci puterea de cumpărare reală a omului scade. În esență sărăcim. Sigur că asta înseamnă și pentru firme o sărăcire. Pentru că dacă clienții lor nu mai cumpără, atunci firmele au profituri mai mici", a subliniat Bogdan Glăvan, profesor de economie.

Guvernul ia în calcul majorarea salariilor şi pensiilor în două etape

La stat nu se știe, deocamdată, dacă vor fi majorări.

"Să ne permitem poate o creștere procentuală aplicată de 2, 3, 5, 10% peste toate salariile este ceva pe care bugetul public nu l-ar putea susține, mai ales în condițiile în care o astfel de ajustare procentuală ar însemna, de fapt, că acolo unde sunt salarii mari să creștem foarte mult și acolo unde sunt salarii mici să avem creșteri marginale", a declarat Andreea Nica, analist economic.

Salariul minim ar putea ajunge la 5.000 de lei brut, dar patronatele se opun

În privința salariului minim, pe care îl primesc atât angajații din privat, cât și de la stat, sindicatele cer ca acesta să crească la 5.000 de lei brut, de la 1 ianuarie. Asta ar însemna 165 de lei net în plus, lunar, în buzunarele angajaților. Patronatele se opun însă majorării și spun că firmele nu își permit cheltuieli mai mari.

"Intervalul este foarte scurt să vorbim de o nouă creştere a salariului minim. E foarte greu de acomodat orice creştere pentru firmele din România. N-o să facă decât să contribuie la creşterile de preţuri. E posibil să vedem şi concedieri", a precizat Iulian Lolea.

De mai bine un an, salariile pierd în faţa scumpirilor. Majorările nu reuşesc să acopere creșterea prețurilor. Mai mult, în unele luni, salariile au scăzut chiar și în valoare nominală, nu doar ca putere de cumpărare.