Varianta ocolitoare a Comarnicului nu a făcut decât să mute aglomeraţia de pe DN1 mai sus, în dreptul staţiunilor Sinaia, Buşteni, Azuga şi Predeal. Dar avem o veste bună pentru cei care au răbdarea necesară să ajungă la schi în Poiana Braşov. Tarifele de pe pârtiile din Postăvaru îngheaţă la nivelul celor de iarna trecută. Iar dacă de aglomerația de pe șosele nu avem cum să vă scăpăm, există câteva soluţii pentru a fenta cozile de la casieriile instalaţiilor de transport pe cablu.

"În ultimul timp au crescut toate, şi combustibil şi toate cele. Deci e mult mai în regulă. Totuşi mai stagnează ceva.", spune un cetăţean.

O bucurie mică. La capătul unui drum de coşmar, care, cu cât te apropii de sărbători, cu atât seamănă mai mult cu o parcare în linie. Fiecare leu e important, mai ales că sportul de iarnă nu e printre cele mai ieftine.

"În continuare Braşovul nu doar că oferă, să spunem, cel mai bun domeniu schiabil, dar şi unul dintre cele mai ieftine domenii schiabile din România.", explică Sorin Toarcea, purtătorul de cuvânt Primăria Brașov.

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În Poiana Braşov, turiştii au la dispoziţie două variante de cartele de schi: pe puncte şi pe timp, iar diferenţa dintre ele este importantă.

"Turiştii care sunt mai puţin avansaţi, sfatul nostru e să utilizeze cartelele cu puncte şi cu puncte puţine. Pentru ceilalţi, în momentul în care este liber la mijloacele de transport sunt libere, bineînţeles că pe unitatea de timp este cel mai rentabil, însă dacă este foarte multă lume, cea pe puncte este cea mai bună soluţie.", precizează Sorin Toarcea, purtător de cuvânt Primăria Brașov.

Pentru cinci urcări, preţul ajunge la 195 de lei. Abonamentul pentru o zi este 240 de lei. Stăm puţin mai bine decât vecinii.

De altfel, nu preţurile îi descurajează pe împătimiţii schiului.

"Nu mi se pare scump, în schimb e foarte aglomerat. Am stat două ore la coadă să ne dăm odată.", adaugă un cetăţean.

În parcarea de la aşa numita Poiană Mică este un automat pentru cartele de schi. De aici putem cumpăra o cartelă sau o putem încărca pe cea pe care o avem şi putem evita în acest fel, coada, aglomeraţia de la bilete.