Războiul din Ucraina a stârnit tensiuni uriaşe la Summitul G20 din SUA. Tensiunile au explodat la reuniunea miniştrilor de Externe ai celor mai mari economii ale lumii. Iar în centrul atenției a fost şeful diplomaţiei de la Moscova. Secretarul de Stat american, Marco Rubio, a renunţat la fotografia oficială. Asta după ce mai mulţi lideri europeni au refuzat să apară alături de Serghei Lavrov.

Nici nu s-au aşezat bine la aceeaşi masă, că au şi început tensiunile. Miniştrii de Externe ai celor mai mari 20 de economii ale lumii au refuzat să apară în aceeaşi fotografie de grup cu şeful diplomaţiei de la Moscova. Ca să nu inflameze spiritele, secretarul de stat american Marco Rubio a decis să anuleze momentul.

"Dacă pentru ei cel mai important lucru este cum arată într-o fotografie de familie şi cine stă lângă ei, asta explică totul", a declarat Serghei Lavrov, ministrul rus de Externe.

Serghei Lavrov, confruntat de omologul britanic în spatele uşilor închise

Intervenţia lui Rubio nu a fost însă suficientă. În spatele uşilor închise, Serghei Lavrov a fost pus la zid de omologul său britanic. Ed Miliband i-a spus direct că toată lumea ştie cine este agresorul şi a subliniat că Rusia nu va câştiga niciodată războiul.

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Tensiuni sunt şi pe front. În ultimele ore, dronele şi rachetele ruşilor au ucis 15 oameni în Ucraina. Aflat în vizită la Kiev, actorul Nikolaj Coster-Waldau, celebru din serialul Urzeala Tronurilor, a fost forţat să doarmă o noapte la metrou pentru a se adăposti de bombardamente.

Rezistă doar armistiţiul din oraşul Oleşkî, intermediat de Melania Trump şi de Papa Leon. 527 de ucraineni au primit permisiunea de evacuare din oraşul aflat sub asediu.

Nava cargo scufundată în Marea Neagră

Atacurile au continuat şi în Marea Neagră. O navă cargo deţinută de o companie din Grecia a fost scufundată de trei drone maritime în largul coastelor Bulgariei. Vasul venea spre Constanţa.

Cei 18 marinari au fost salvaţi, dar România a avertizat la şedinţa OSCE că atacurile din Marea Neagră reprezintă încălcări ale dreptului internaţional şi pun în pericol navigaţia comercială.

"Evident, dacă ne uităm la Marea Neagră, este clar că situația nu poate continua pe termen lung. Avem nevoie de un armistiţiu internaţional!", a transmis Kyriakos Mitsotakis, premierul Greciei.

Zelenski merge în Turcia pentru negocieri

O încetare a focului în Marea Neagră ar putea fi discutată la întâlnirea dintre Statele Unite, Rusia şi Ucraina programată în noiembrie, la Abu Dhabi.

Deşi absent de la discuţiile din Statele Unite, Volodimir Zelenski nu renunţă la lupta pentru pace. Liderul de la Kiev ajunge astăzi în Turcia, unde va discuta cu preşedintele Erdogan despre război şi securitatea de la Marea Neagră.