E scandal uriaş la Teatrul Național din București, după angajarea permanentă a regizorului Felix Alexa, acuzat în trecut, într-o anchetă de presă, de hărțuire și agresiune sexuală. În timp ce fostele lui studente îşi povestesc experienţele traumatizante, mai mulţi actori ai teatrului vorbesc despre intimidare și umilire la repetiții. Regizorul respinge acuzațiile și susține că este ținta unei campanii împotriva sa. Scandalul a provocat o reacţie şi de la Ministerul Culturii.

"Nu mai pot să ascult certuri şi scandaluri şi felul în care uneori umileşte anumiţi oameni la repetiţii", menţionează Mihai Călin, actor TNB.

Este una dintre mărturiile actorilor revoltaţi că regizorul Felix Alexa a fost angajat oficial la Teatrul Naţional Bucureşti. E colaborator aici de 35 de ani și a montat 21 de spectacole, însă pentru unii dintre colegii lui, noul statul a venit ca un şoc.

"E urât, e murdar, nu ar avea ce căuta omul ăla acolo. Ar trebui să se întâmple ceva legat de toate aceste acuzaţii şi tot scandalul ăsta", spune Cosmina Dobrotă, actriță.

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Primele acuzații au apărut public în 2022, foste studente și partenere l-au acuzat

Foste studente și partenere l-au acuzat, într-o investigație de presă, de hărțuire, agresiune sexuală și amenințări profesionale.

"M-a sărutat. Fără acordul meu. Eu m-am panicat foarte tare, el fiind profesorul meu coordonator de master. Şi înainte să plec, m-a mai sărutat odată. M-a împins în uşă când voiam să ies", povesteşte Bianca Stânea, fostă asistentă de regie a lui Felix Alexa.

"Nenea profu mi-a zis așa, citez: cât o să țină de mine, n-o să faci meseria asta. Tocmai refuzasem să ies cu el la cină. Faptul că vorbesc niște multe femei și cam au aceeași poveste, e doar o mare coincidență, nu se admite la dosar", spune o persoană pe rețelele sociale.

O tânără actriţă susține că profesorul a amenințat-o că nu va mai putea profesa

Acum, o nouă mărturie a devenit virală pe Facebook. O tânără actriţă susține că profesorul a amenințat-o că nu va mai putea profesa, după ce ar fi refuzat să iasă cu el la cină.

"E, cum să zic, dorinţa unora de a scoate la iveală nişte lucruri care multe, multe sunt neadevărate", spune Felix Alexa, regizor.

"În 15-20 de ani, eu nu am văzut un comportament abuziv făcut la adresa mea sau a colegilor mei", menţionează Marius Manole, actor.

Un post de regizor rămas vacant a făcut posibilă încadrarea lui Felix Alexa la Teatrul Naţional. Conducerea susține că decizia a fost aprobată de forurile instituției.

"A fost angajat cu acceptul consiliului artistic şi al celuilalt consiliu Administrativ", spune Marius Bodochi, director artistic TNB.

"Reprezintă o decizie a mea, discutată și agreată de Consiliul artistic al TNB (...) Felix Alexa nu figurează în registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale. (...) Suntem împreună vigilenți cu privire la orice derapaje care ar putea apărea".

Acuzațiile au fost discutate înaintea angajării, transmite conducerea Teatrului

Conducerea Teatrului a transmis printr-un comunicat, pe Facebook, că acuzațiile au fost discutate înaintea angajării. Iar regizorul a fost verificat şi nu apare în registrul persoanelor care au comis infracțiuni sexuale. Managerul a transmis şi că va fi vigilent la orice derapaje ar putea apărea.

Felix Alexa şi-a păstrat funcţia şi aici, la Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică, unde predă regie de teatru.

În decembrie 2022, Comisia de Etică a universității a închis verificările fără să constate abateri.

"Victimele care au fost atunci nu au venit în universitate să spună nimic. Nu au depus vreo plângere. Nu avem nimic oficial", explică Diana Păcurar, prorector UNATC.

"Nouă ne era frică. Nu ştiam exact ce e codul de etică, ce resurse avem. N-am avut niciun fel de protecţie. Niciun fel de nimic! Eu aveam 20 şi ceva de ani, el în continuare merge acolo şi toată lumea ştie", explică Bianca Stânea, fostă asistentă de regie a lui Felix Alexa.

"Dacă aş păţi aşa ceva...Mi-ar fi frică şi că aş putea să fiu certată sau să se întoarcă împotriva mea. Cred că studenţi au o ruşine în a vorbi mai explicit despre lucrurile astea", spun studenţii.

"Vom aplica o politică de toleranță zero față de orice formă de hărțuire sau abuz (...) Încurajez toate persoanele care se confruntă cu astfel de situații în cadrul acestor instituții să le semnaleze la adresa [email protected]".

Scandalul a provocat și reacția ministrei Culturii, care promite toleranță zero față de hărțuire și abuz și îi încurajează pe angajații instituțiilor culturale să facă sesizări.