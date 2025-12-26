Patru persoane au ajuns la spital în urma unui accident produs în Sinaia, pe DN 1. În accident au fost implicate două mașini, cu șase ocupanți, dintre care doi copii.

Accident între două maşini, în Sinaia. Patru persoane au ajuns la spital - Shutterstock

Pentru asigurarea măsurilor specifice de prevenire a incendiilor și acordarea primului ajutor calificat au acționat pompierii Detașamentului Sinaia cu o autospecială de stingere dotată cu modul pentru descarcerare și un echipaj de prim ajutor SMURD. A intervenit și SAJ Prahova.

În accident au fost implicate două autoturisme și cei 6 ocupanți ai acestora (dintre care 2 copii). Șoferul unuia dintre acestea era blocat în autovehicul. Pompierii au acționat pentru deblocarea acestuia.

Patru dintre ocupanți, printre care se numără și un copil, au fost asistați la locul intervenției și, ulterior, au fost transportați la spital pentru investigații suplimentare și tratament de specialitate. Toate victimele se aflau în stare de conștiență.

Articolul continuă după reclamă

Împrejurările producerii accidentului vor fi stabilite de către autoritățile abilitate.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei V-a adus Moş Crăciun tot ce v-aţi dorit? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰