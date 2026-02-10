Cinci răniţi în Vâlcea după ce un şofer de 18 ani a intrat cu viteză într-o curbă periculoasă
Cinci persoane au făst rănite, marţi, într-un accident rutier produs pe DN DN 65C, în judeţul Vâlcea. Un tânăr de 18 ani nu a adaptat viteza maşinii într-o curbă periculoasă şi a lovit alt autoturism.
"În urmă cu puţin timp, poliţiştii rutieri ai oraşului Horezu au fost solicitaţi să intervină la un accident rutier produs pe DN 65C, pe raza localităţii Măldăreşti. Din primele verificări efectuate de poliţişti s-a stabilit faptul că un tânăr de 18 ani, din localitatea Oteşani, nu ar fi adaptat viteza de deplasare la condiţiile de drum, iar într-o curbă deosebit de periculoasă a intrat în coliziune cu un alt autoturism, condus regulamentar de un bărbat de 51 de ani, din aceeaşi localitate", a transmis, marţi, IPJ Vâlcea.
Cei doi conducători auto au fost testaţi cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative
În urma evenimentului rutier au rezultat cinci persoane rănite, respectiv cei doi conducători auto şi trei pasageri din autoturismele implicate, care au fost transportaţi la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale. Cei doi conducători auto au fost testaţi cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative.
Cercetările sunt continuate de poliţişti pentru stabilirea tuturor cauzelor şi împrejurărilor în care s-a produs accidentul rutier.
