Un lider european avertizează că Rusia ar putea provoca NATO în curând:"Următoarele șase luni vor fi decisive"
Premierul Poloniei, Donald Tusk, a avertizat că Rusia ar putea intensifica ofensiva din Ucraina și ar putea recurge la provocări la adresa NATO. Mesajul a fost transmis sâmbătă, pe platforma X, după o discuție cu secretarul general al Alianței, Mark Rutte, Tusk susținând că Moscova își continuă escaladarea, potrivit dpa, relatează Agerpres.
"Cum am avertizat deja, escaladarea din partea Rusiei avansează", a postat Tusk. Următoarele şase luni vor fi decisive, a spus el. "Nu trebuie să excludem provocări din partea Rusiei împotriva unuia dintre membrii NATO", a adăugat premierul polonez.
O vizită a directorului CIA John Ratcliffe la Moscova, miercuri, a alimentat speculaţiile în toată lumea.
Media americane au relatat că Ratcliffe a avertizat Rusia împotriva atacării unuia dintre statele membre NATO. Întrebat despre aceste relatări, Kremlinul a negat şi a acuzat Occidentul.
Polonia este unul dintre cei mai importanţi susţinători politici şi militari ai Ucrainei, care a fost invadată de Rusia. Ţara se simte de asemenea ameninţată de Moscova şi îşi sporeşte masiv cheltuielile militare, notează dpa.