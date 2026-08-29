Premierul Poloniei, Donald Tusk, a avertizat că Rusia ar putea intensifica ofensiva din Ucraina și ar putea recurge la provocări la adresa NATO. Mesajul a fost transmis sâmbătă, pe platforma X, după o discuție cu secretarul general al Alianței, Mark Rutte, Tusk susținând că Moscova își continuă escaladarea, potrivit dpa, relatează Agerpres.

Un lider european avertizează că Rusia ar putea provoca NATO în curând:"Următoarele șase luni vor fi decisive" - Profimedia

"Cum am avertizat deja, escaladarea din partea Rusiei avansează", a postat Tusk. Următoarele şase luni vor fi decisive, a spus el. "Nu trebuie să excludem provocări din partea Rusiei împotriva unuia dintre membrii NATO", a adăugat premierul polonez.

O vizită a directorului CIA John Ratcliffe la Moscova, miercuri, a alimentat speculaţiile în toată lumea.

Media americane au relatat că Ratcliffe a avertizat Rusia împotriva atacării unuia dintre statele membre NATO. Întrebat despre aceste relatări, Kremlinul a negat şi a acuzat Occidentul.

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Polonia este unul dintre cei mai importanţi susţinători politici şi militari ai Ucrainei, care a fost invadată de Rusia. Ţara se simte de asemenea ameninţată de Moscova şi îşi sporeşte masiv cheltuielile militare, notează dpa.